A vihar után csaló tetőfedők környékezik meg a károsultakat

A közelmúlt heves viharai után több helyen is felbukkantak csaló tetőfedők, akik házról házra járva próbálnak gyanútlan családokat megtéveszteni. Általában ugyanazzal a trükkel élnek: a viharkárokra hivatkozva felajánlják segítségüket, majd a tető megbontása után azonnali pénzt követelnek. Aki ezt megtagadja, azt durva fenyegetésekkel próbálják megfélemlíteni – számol be róla a Beol.hu. A csalás, a csalók nem állnak meg a vármegyehatároknál, így akár Veszprém vármegyében is próbálkozhatnak, legyünk hát óvatosak, körültekintőek!

A vihar után csalók járják a környéket, tetőt kínálva

A csalók a vihar után házról házra járnak

A hatóságok, köztük a fogyasztóvédelem is figyelmeztetést adott ki: „soha ne engedjünk be idegeneket otthonunkba előzetes egyeztetés és írásos megállapodás nélkül, és ne fizessünk előre ismeretleneknek! Gyanús helyzet esetén azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót” – hangsúlyozták. A csalók leggyakrabban idős, egyedül élő embereket szemelnek ki, akik nehezebben tudnak védekezni az agresszív fellépéssel szemben. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy a nyugdíjasok ne maradjanak egyedül ezekben a helyzetekben, és kérjenek segítséget rokonaiktól vagy szomszédaiktól.

