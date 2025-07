Pápa is versenyben a zöld jövőért

A települések 2025-ben is nevezhettek a versenyre, melyet 19 kiírószervezet támogat – köztük minisztériumok, a Miniszterelnöki Kabinetiroda, az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága, valamint több szakmai és civil szervezet. A Virágos Magyarország megmérettetésben Pápa idén is részt vesz, a város a korábbi pályázatokon is sikerrel szerepelt, több díjban részesült.

A Virágos Magyarország háromtagú zsűrije a Fő teret is feltérképezte

Fotó: Pápai Médiacentrum

A Virágos Magyarország zsűrije nagyon elégedett volt

A kezdeményezés célja nem csupán a virágosítás, hanem a fenntartható, kulturált, turisztikailag is vonzó településkép kialakítása. A részvétel a helyi közösségeken múlik: önkormányzatok, intézmények, vállalkozások, civilek és magánszemélyek összefogása eredményezi azt a fejlődést, amely hosszú távon javítja az életminőséget, előmozdítja a turizmust, és hozzájárul a nemzeti értékek megőrzéséhez.

Pápa a verseny keretében 2024-ben a Díszkertészeti díjat vehette át.

Fotó: Pápai Médiacentrum

Pápa városa 2024-ben a Díszkertészeti díjat vehette át a verseny keretében. A zsűri három tagja júliusban személyesen látogatott el a városba, hogy értékelje a zöldterületeket és fenntarthatósági kezdeményezéseket. Csemez Attila, a zsűri tagja a Pápai Médiacentrumnak kiemelte: azokat a megoldásokat díjazzák leginkább, amelyek egyszerre modern, ökológiai szempontból is értékes megoldások, miközben megőrzik a helyi hagyományokat. „Különösen tetszenek a visszaállított nedves élőhelyek és az esőkertek. Külön öröm számunkra, amikor a körforgalmakban vagy a településkapuknál karakteres, a városra jellemző növénytelepítéseket látunk” – emelte ki.

Az eredményhirdetést november közepén tartják, de a legnagyobb nyertesek minden évben azok a közösségek, amelyek közösen tesznek egy zöldebb, élhetőbb Magyarországért.