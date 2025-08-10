Összefogás
22 perce
Újra kellett éleszteni egy kisfiút Veszprémben – mentőhelikoptert is riasztottak
Kedden délután a Veszprém Aréna parkolójában összeesett egy 10 éves kisfiú.
A Delta Hírek bejegyzése szerint egy debreceni család autójából szállt ki a 10 éves kisfiú, amikor rosszul lett.
Küzdöttek a 10 éves kisfiúért
Szemtanúk elmondása alapján az újraélesztést azonnal megkezdték: többen látták, ahogy a mellkasát nyomkodják, és egy arra haladó autósiskolai oktató is azonnal a segítségére sietett. Végül a fiút felültették, vízzel locsolták, míg a mentők a helyszínre értek. A mentőszolgálat több egységet, köztük mentőhelikoptert is riasztott, azonban a gyermeket végül stabil állapotban, földi úton szállították kórházba.
Információink szerint a kisfiút a veszprémi kórházba szállították.
Ezt ne hagyja ki!Tragédia
47 perce
Újabb sokkoló részletek derültek ki a halálos motorbalesetről (helyszíni fotók)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre