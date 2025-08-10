augusztus 13., szerda

Összefogás

17 perce

Újra kellett éleszteni egy kisfiút Veszprémben – mentőhelikoptert is riasztottak

Kedden délután a Veszprém Aréna parkolójában összeesett egy 10 éves kisfiú.

A Delta Hírek bejegyzése szerint egy debreceni család autójából szállt ki a 10 éves kisfiú, amikor rosszul lett.

10 éves kisfiú lett rosszul, az életéért küzdöttek.
10 éves kisfiú lett rosszul, az életéért küzdöttek.
Küzdöttek a 10 éves kisfiúért

Szemtanúk elmondása alapján az újraélesztést azonnal megkezdték: többen látták, ahogy a mellkasát nyomkodják, és egy arra haladó autósiskolai oktató is azonnal a segítségére sietett. Végül a fiút felültették, vízzel locsolták, míg a mentők a helyszínre értek. A mentőszolgálat több egységet, köztük mentőhelikoptert is riasztott, azonban a gyermeket végül stabil állapotban, földi úton szállították kórházba.

Információink szerint a kisfiút a veszprémi kórházba szállították.

 

 

