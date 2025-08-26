160 éves az ajkai bányászat

A programsorozat pénteken 15.30 órakor a padragkúti bányaüzemi emlékműnél koszorúzással kezdődik. Szombaton, 6-án 7 órakor indul a zenés ébresztő az Ajka Városi Bányász Fúvószenekarral Csingervölgyben, a Bányásztelepen, a belvárosban és Padragkúton. A Hild-parkban Marton László Bányászok szobránál 9.30 órakor, Csingerben a Bányászati Múzeum emlékhelyén az Aknamélyítő Vállalat kopjafájánál 10 órakor kezdődik a koszorúzás, azt követi Tóth Árpád emlékplakettjének avatása a múzeumban.

Táborozók megismerkedtek a Bányászati Múzeum udvarán kiállított gépekkel

Fotó: Tisler Anna

Az ünnepi programok a Csikólegelői közösségi téren 17 órakor kezdődnek.

Közreműködnek a Patakparti Óvoda gyermekei, az Ilcsi Dance TSE, az Ajka-Padragkút Táncegyüttes Senior csoportja. Karnics Miklós önkormányzati képviselő, a Padragi Bányász Hagyományörző Kör elnöke 18 órakor mond köszöntőt, azt követi a Pannon Várszínház művészeinek előadása, majd a retro Disco Robival. A fáklyás felvonulás a Parkerdőben az 1909-es bányaszerencsétlenség áldozatainak emlékhelyéhez 20 órakor indul a Bányászati Múzeum elől. Vasárnap az ünnepi istentisztelet a bányászokért 8.30 órakor kezdődik a csingervölgyi kápolnában. Padragkúton a Bányász Kegyeleti és Emlékparkban 15 órakor tartják a koszorúzást.