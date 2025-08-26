augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ajka

39 perce

160 éves az ajkai bányászat

Címkék#Padragi Bányász Hagyományörző Kör#Ajka#Bányászati Múzeum

A 60 éve működését megkezdett Bányászati Múzeumot, a 160 éve indult ajkai szénbányászatot is ünneplik a 75. Bányásznapon szeptember 5-én, pénteken, 6-án és 7-én.

Tisler Anna

A programsorozat pénteken  15.30 órakor a padragkúti  bányaüzemi emlékműnél koszorúzással kezdődik. Szombaton, 6-án 7 órakor indul a zenés  ébresztő  az Ajka Városi Bányász Fúvószenekarral Csingervölgyben, a Bányásztelepen, a belvárosban és Padragkúton. A Hild-parkban Marton László Bányászok szobránál 9.30 órakor, Csingerben a Bányászati Múzeum emlékhelyén az Aknamélyítő Vállalat kopjafájánál 10 órakor kezdődik a koszorúzás, azt követi Tóth Árpád emlékplakettjének avatása a múzeumban. 

Táborozók megismerkedtek a Bányászati Múzeum udvarán kiállított gépekkel Fotó: Tisler Anna
Táborozók megismerkedtek a Bányászati Múzeum udvarán kiállított gépekkel
Fotó: Tisler Anna

Az ünnepi programok a Csikólegelői közösségi téren 17 órakor kezdődnek. 

Közreműködnek a Patakparti Óvoda gyermekei, az Ilcsi Dance TSE, az Ajka-Padragkút Táncegyüttes Senior csoportja. Karnics Miklós önkormányzati képviselő, a Padragi Bányász Hagyományörző Kör elnöke 18 órakor mond köszöntőt, azt követi a Pannon Várszínház művészeinek előadása, majd a retro Disco Robival. A fáklyás felvonulás a Parkerdőben az 1909-es bányaszerencsétlenség áldozatainak emlékhelyéhez 20 órakor indul a Bányászati Múzeum elől. Vasárnap az ünnepi istentisztelet a bányászokért 8.30 órakor kezdődik a csingervölgyi kápolnában. Padragkúton a Bányász Kegyeleti és Emlékparkban 15 órakor tartják a koszorúzást.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu