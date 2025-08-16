Kódfejtés Da Vincivel és nélküle (videó)

A bencések a könyvtárat pusztító rovarinváziókor is évezredes távlatban gondolkodtak, s annyi szörnyű problémát túléltek már. Ráadásul ezúttal sem titkolták el az ijesztő részleteket. Még arra is jutott idejük most a Pannonhalmi Főapátság szerzeteseinek, hogy játékos kódfejtés révén használják ki ismeretterjesztésre a szorult helyzetet. A Da Vinci-kódhoz hasonlóan? – nem egészen.

A Da Vinci-kódnál is vannak ősibb receptek problémák megoldására, megfejtésére.

Forrás: Pixabay-illusztráció

A Da Vinci-kódnál ősibb recept

Régi recept a monostorban a gondok kellő derűvel, humorral kezelése, attól azok kisebbek lesznek. A gamifikáció, a játékkal ösztönzés is most divatos, de ősi módszer tulajdonképpen.