1 órája
Kódfejtés Da Vincivel és nélküle (videó)
Amikor kiderült a borzalom, hogy rovarétvágy veszélyezteti könyvkincsünket, megnyugtatott a gondolat: a bencések ezt a lehetetlen küldetést is megoldják. A Da Vinci-kódnál is egyszerűbben.
A bencések a könyvtárat pusztító rovarinváziókor is évezredes távlatban gondolkodtak, s annyi szörnyű problémát túléltek már. Ráadásul ezúttal sem titkolták el az ijesztő részleteket. Még arra is jutott idejük most a Pannonhalmi Főapátság szerzeteseinek, hogy játékos kódfejtés révén használják ki ismeretterjesztésre a szorult helyzetet. A Da Vinci-kódhoz hasonlóan? – nem egészen.
A Da Vinci-kódnál ősibb recept
Régi recept a monostorban a gondok kellő derűvel, humorral kezelése, attól azok kisebbek lesznek. A gamifikáció, a játékkal ösztönzés is most divatos, de ősi módszer tulajdonképpen.
Kódokat rejtettek el könyvekben bencés szerzetesek, most megfejthetjük a titkos jeleketA pannonhalmi bencések könyveibe kódolt üzenet került. A szerzeteseknek a könyvmentés közben kódfejtésre-kódrejtésre is jut idejük