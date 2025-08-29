A láthatatlan betegség, amely egyre több áldozatot szed

2025 tavaszán egymás után jelentek meg hírek az övsömörrel küzdő ismert személyekről. Márciusban Harrison Ford kényszerült lemondani a részvételt az Oscar-gálán, júniusban pedig Szacsvay László színész beszélt arról, hogy két hónapig keserítette meg életét a betegség.

Az esetek rávilágítanak: az övsömör nem válogat, bárkit utolérhet – különösen az idősebb korosztályt, de a fiatalabbaknál sem kizárt.

Az övsömör nem bőrbetegség

Fotó: Illusztráció: Medve Zoltán

Miért alattomos betegség?

Az övsömör különlegessége, hogy okozója, a varicella-zoster vírus, valójában már gyermekkorban bekerül a szervezetbe – a bárányhimlő formájában. A gyógyulás után a vírus nem tűnik el, hanem „szunnyadva” megbújik az idegdúcokban. Évtizedekig észrevétlen maradhat, majd hirtelen, stressz, betegség vagy az immunrendszer gyengülése miatt újra aktiválódik.

Sokan ezért sem gyanakodnak időben, hiszen a kezdeti tünetek – erős, szúró fájdalmak a mellkasban, hasban vagy a hát tájékán – gyakran szívinfarktust, epekövet vagy más belszervi problémát utánoznak. Mire megjelennek a jellegzetes hólyagos kiütések, a beteg már napok óta szenved.

Az övsömör gyakran úgynevezett prodromális stádiumban kezdődik. Ilyenkor még nem jelennek meg a jellegzetes hólyagos bőrtünetek, de a beteg már intenzív, lokalizált fájdalmat, égő vagy bizsergő érzést tapasztal. Ez az előzetes fájdalmi fázis általában 1–5 napig tart, de ritka esetekben, akár két–három hétig is elhúzódhat. Emiatt az orvosoknak fontos, hogy már a bőrtünetek megjelenése előtt, a dermatómás fájdalom alapján is gyanakodjanak övsömörre, hiszen a korai antivirális kezelés segíthet csökkenteni a további szövődmények kockázatát.

A tudomány új felismerései

Az övsömörrel kapcsolatban az elmúlt évben több figyelemreméltó kutatási eredmény született:

Védőoltás és szív-érrendszeri betegségek: 2025 májusában publikált tanulmány szerint a Shingrix-hez hasonló vakcinák nemcsak az övsömör ellen védenek, hanem csökkenthetik a szívroham és a sztrók kockázatát is.

Kapcsolat a demenciával: a Stanford Medicine áprilisi kutatása arra utal, hogy az övsömör elleni védőoltás a demencia kialakulásának esélyét is mérsékelheti, főként nőknél.

COVID–19 összefüggések: kimutatták, hogy a fertőzésen átesett 50 év felettiek körében akár 21%-kal nőhet az övsömör kockázata. Ritka, de dokumentált esetek az oltást követően is előfordultak, ám a szakértők hangsúlyozzák: az oltások előnyei messze meghaladják a kockázatokat.

Szövődmények, amelyek örökre megmaradhatnak

Az övsömör legrettegettebb szövődménye a postherpetikus neuralgia – egy hónapokig, sőt akár évekig tartó idegfájdalom, amelyet a betegek sokszor elviselhetetlennek írnak le. Időseknél minden negyedik övsömörösnél kialakulhat.

De a veszélyek itt nem érnek véget: a szem környékén jelentkező övsömör vaksághoz, a fülben hallásvesztéshez, az egész testet érintő, úgynevezett disszeminált forma pedig életveszélyhez is vezethet.

Mindezek tükrében még inkább felértékelődik a megelőzés szerepe.

Miért fontos a megelőzés?

Világszerte minden harmadik ember átesik élete során övsömörön, és az elmúlt 20 évben minden korcsoportban duplájára nőtt az esetszám. Bár a halálozás ritka, a betegség életminőséget romboló hatása miatt a szakemberek szerint kulcskérdés a megelőzés – különösen az 50 év felettiek és a legyengült immunrendszerűek körében.

Az övsömör több mint egy egyszerű bőrtünet – egy rejtőzködő vírus, amely évtizedekig lappanghat, majd a legváratlanabb pillanatban aktivizálódik, fájdalmat és maradandó következményeket hagyva maga után.

Aki átesett bárányhimlőn, élete végéig hordozza magában a kockázatot – épp ezért nevezik alattomos betegségnek: csendben lapul, majd váratlanul, pusztító erővel csaphat le, sokszor megtévesztő tüneteket produkálva.

A védőoltás ma már elérhető, és nemcsak a betegség, hanem a súlyos szövődmények kialakulásának esélyét is drasztikusan csökkenti.