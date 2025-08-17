2 órája
A legszebb konyhakertek
A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei elnevezésű országos verseny helyezettjeinek jutalmat és oklevelet adott át a helyi falunapon Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselője és Kovácsné Véber Eszter polgármester.
Közösségi kategóriában a Szalai Miklós Gyógynövényeskert, Bemutató- és Oktatóközpont érdemelte ki az első helyezést. Normál kategóriában Poór István és Poór Istvánné kertje bizonyult a legszebbnek. Kiemelkedő kertgondozó munkájáért különdíjban részesült Kárer László és Ujj Katalin, Nárai Gabriella, Halmainé Szabó Valéria, Szántó Árpád és Szántó Árpádné, valamint a Halimbai Hársfa Óvoda Csipkebogyó csoportja. Varga Lászlónét a zsűriben végzett tevékenységéért ismerték el oklevéllel.