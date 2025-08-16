A zarándoklat edzi testünket és lelkünket

Szombaton reggel három közeli településről indult a gyalogos zarándoklat. Ajkáról húszan, Devecserből nyolcan, Kolontárról tízen tették meg együtt, énekelve a Szentkútig tartó utat. Sokan autóval érkeztek, így több, mint százan vettek részt a szentmisén.

Tüttő Ágoston ajkai káplán

Fotó: Tisler Anna

Szentbeszédében Tüttő Ágoston káplán kiemelte, azért érkeztünk a Szentkúthoz, hogy Máriával és a mi üdvözítőnkkel találkozzunk. Előző nap ünnepeltük Mária dicsőséges mennybevételét, amikor a Mennyei Atya megjutalmazta az ő földi életét. Tudjuk, Isten bőkezű mindannyiunkhoz, akik hallgatjuk az ő szavát, és hűségesek is maradnak hozzá. Máriánál jobban senki nem figyelt Jézusra, nálánál jobban senki nem teljesítette a Mennyei Atya akaratát. Ezért megjutalmazta azzal, hogy nem csak az ő lelkét, hanem a testét is felvette a mennyei dicsőségbe. Ez számunkra figyelmeztetés, hogy ép testben ép lélek, vigyázzunk testi épségünkre és törekedjünk a lelki egészségre is. A zarándoklat edzi a testünket is, de az nem egy túra, hanem a lelkünkre is hatással van. Lehetünk nagyon fittek testileg, ha a lelkünk romokban hever, akkor mit sem használ nekünk. Ha a lelkünk egészséges, szeretetben élünk Istennel, önmagunkkal, felebarátainkkal, akkor lehet, hogy testünk gyenge, de bízhatunk abban, hogy eljutunk az üdvösségre. Földi életünkben újra és újra meghívjuk a Szűzanyát, hogy zarándokoljon velünk. Célunk, hogy itt a földön vele zarándokolva eljussunk egyszer mi is a mennyei dicsőségbe, ahol vele együtt ott leszünk az összes szentekkel, és mi urunkkal, Jézus Krisztussal.

Szent Cecília kórus

Fotó: Tisler Anna

A zenei szolgálatot az ajkai Szent Cecília kórus végezte.

A szentmisét követően köszönetet mondtak a kolontári és a devecseri önkormányzatnak a támogatásért, Sidó László gondnoknak valamint a segítőknek a terület rendszeres gondozásáért. Elhangzott, hogy szükség volna áramvételi hely kialakítására és hangosító berendezés vásárlására, amelyhez a hívek támogatását kérték.

A következő szentmise szeptember 28-án, vasárnap 15 órakor kezdődik.

Fotó: Tisler Anna

