Kolontár - Szentkút

2 órája

A zarándoklat edzi testünket és lelkünket (+ videó!)

Szentkút#Mennyei Atya#Szent Cecília

Első alkalommal csatlakoztak a térség hívő közösségei az 1úton a remény zarándokai nemzetközi zarándok naphoz augusztus 16-án. A részvételt az egy éve Ajkán szolgáló Tál Zoltán esperes plébános szorgalmazta.

Tisler Anna

 Szombaton reggel három közeli településről indult a gyalogos zarándoklat. Ajkáról húszan, Devecserből nyolcan, Kolontárról tízen  tették meg együtt, énekelve a Szentkútig tartó utat. Sokan autóval érkeztek, így több, mint százan vettek részt a szentmisén. 

Tüttő Ágoston ajkai káplán 
Fotó: Tisler Anna 

Szentbeszédében Tüttő Ágoston káplán kiemelte, azért érkeztünk a Szentkúthoz, hogy Máriával és a mi üdvözítőnkkel találkozzunk. Előző nap ünnepeltük Mária dicsőséges mennybevételét, amikor a Mennyei Atya megjutalmazta az ő földi életét. Tudjuk, Isten bőkezű mindannyiunkhoz, akik hallgatjuk az ő szavát, és hűségesek is maradnak hozzá. Máriánál jobban senki nem figyelt Jézusra, nálánál jobban senki nem teljesítette a Mennyei Atya akaratát. Ezért megjutalmazta azzal, hogy nem csak az ő lelkét, hanem a testét is felvette a mennyei dicsőségbe. Ez számunkra figyelmeztetés, hogy ép testben ép lélek, vigyázzunk testi épségünkre és törekedjünk a lelki egészségre is. A zarándoklat edzi a testünket is, de az nem egy túra, hanem a lelkünkre is hatással van. Lehetünk nagyon fittek testileg, ha a lelkünk romokban hever, akkor mit sem használ nekünk. Ha a lelkünk egészséges, szeretetben élünk Istennel, önmagunkkal, felebarátainkkal, akkor lehet, hogy testünk gyenge, de bízhatunk abban, hogy eljutunk az üdvösségre. Földi életünkben újra és újra meghívjuk a Szűzanyát, hogy zarándokoljon velünk. Célunk, hogy itt a földön vele zarándokolva eljussunk egyszer mi is a mennyei dicsőségbe, ahol vele együtt ott leszünk az összes szentekkel, és mi urunkkal, Jézus Krisztussal. 

Szent Cecília kórus 
Fotó: Tisler Anna 

A zenei szolgálatot az ajkai Szent Cecília kórus végezte. 

A szentmisét követően köszönetet mondtak a kolontári és a devecseri önkormányzatnak a támogatásért, Sidó László gondnoknak valamint a segítőknek a terület  rendszeres gondozásáért. Elhangzott, hogy szükség volna áramvételi hely kialakítására és hangosító berendezés vásárlására, amelyhez a hívek támogatását kérték. 

A következő szentmise szeptember 28-án, vasárnap 15 órakor kezdődik. 

Fotó: Tisler Anna 

 

