Veszélyes gumivitamin terjed TikTokon – a hatóság azonnal lépett

A Drops of Nature márkanév alatt forgalmazott terméket több tucat TikTok- és Facebook-videóban az ADHD tüneteinek enyhítésére ajánlják – figyelemzavar, hiperaktivitás és szorongás csökkentésére. Azonban élelmiszerekkel kapcsolatban szigorúan tilos betegségmegelőző vagy gyógyító hatást állítani különösen akkor, ha a termék összetevői is aggályosak.

Az ADHD tüneteinek enyhítésére ajánlják, azonban veszélyes az egészségre

Forrás: nkfh.gov.hu

Az ADHD tüneteinek enyhítésére ajánlják, azonban veszélyes az egészségre

A gumivitamin például nem tartalmaz vitaminokat, annak ellenére, hogy a neve ezt sugallja. A fő összetevői különféle gombafajták – például chaga és lepketapló –, valamint Ashwagandha (álombogyó) kivonat, amelyből az ajánlott napi adag kétszerese található meg a termékben. A termék megjelenése és ízesítése, valamint a megtévesztő tájékoztatás túlfogyasztásra ösztönözhet, ez pedig tovább növeli az egészségügyi kockázatot. A tünetek között szerepelhet hányás, hasmenés, hasi görcsök, sőt pajzsmirigyproblémák is.

Az Európai Unió szabályozása szerint több összetevő új élelmiszernek minősül, és külön engedélyezés nélkül nem is forgalmazhatók. Ilyen az említett két gombafaj is, amelyek jelenleg nem rendelkeznek engedéllyel, így használatuk élelmiszerekben illegális. Ráadásul a magyar nyelvű weboldalon nem szerepel a gyártó vagy forgalmazó neve – ez önmagában is törvénysértő.

A hatósági ellenőrzés közérdekű bejelentés alapján indult, és jelenleg is tart. A szakhatóság arra kéri a lakosságot, hogy ne vásárolják meg a terméket, és különösen ne adjanak belőle gyermekeknek. Ha valaki már fogyasztott belőle, és tüneteket tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz, és értesítse a hatóságot is.

A természetes összetevők nem jelentik automatikusan azt, hogy egy termék biztonságos – különösen érzékeny csoportoknál, mint a gyerekek, várandós nők vagy gyógyszert szedők.

Az NKFH tanácsa: vásárlás előtt mindig ellenőrizzük a weboldal megbízhatóságát, a forgalmazó elérhetőségét, és ne dőljünk be a csodát ígérő, influenszerek által támogatott reklámoknak!