„A szívünk darabokban": meghalt Ágoston, a leukémiás kisfiú

Fél évvel ezelőtt az egész ország egy emberként mozdult meg, miután kiderült, hogy Tóth-Helli Ágoston a leukémia egy ritka és agresszív fajtájával küzd. Az „Ágo-strong” néven ismert közösségi összefogás számos jótékonysági akciót indított, hogy megteremtse a szükséges kezelések és a család mindennapi támogatásának feltételeit.

Ágostont 3 és fél hónapos korában diagnosztizálták a leukémia egyik legritkább fajtájával

Forrás: Ágo-strong/Facebook

Ágoston gyógyulásáért egy ország imádkozott

Korábban abban reménykedtek, hogy az USA-ban elérhető immunterápia segíthet a gyógyulásban. Ágoston kezelésére össze is gyűlt az 500 millió forint, így anyagi akadálya nem volt az utazásnak, ám a kisfiú állapota ezt már nem tette lehetővé. Július közepén Ágoston értékei romlani kezdtek, sokat fogyott. A július végi csontvelővizsgálat kimutatta, hogy a blastsejtek aránya 81 százalék volt, vagyis a legutóbbi gyógyszer (Stro) hatástalan maradt.

„A szívünk darabokban" – írták a szülők

Forrás: Ágo-strong/Facebook

„Egy nagy dózisú kemoterápiával meg lehetne hosszabbítani az életét, de cserébe nagyon elrontaná az életminőségét. A mellékhatásokon túl továbbra is az elkülönítőben kellene lennie. Az orvosok behívtak minket egy szobába, és elmondták, hogy teljesen biztosak abban: Ágostont nem tudják meggyógyítani. Azt javasolták, hogy mivel a magas blastteher ellenére aránylag jó állapotban van – itt van velünk, ül, játszik –, így az lenne a legjobb, ha hazavinnénk, hogy sok közös élményt gyűjthessünk, hogy folyamatosan együtt lehessünk hárman, együtt aludhassunk, és senki ne zavarjon minket feleslegesen” – írták szülei közösségi oldalukon.

Ágoston szervezete augusztus 15-én végül feladta a harcot. Az utolsó napok békében teltek, családja szeretetében, fájdalom nélkül.