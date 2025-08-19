augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elfogytak a szavak

49 perce

"A szívünk darabokban": meghalt Ágoston, a leukémiás kisfiú

Címkék#Ágo-strong#Tóth-Helli Ágoston#kisfiú#leukémia#elhunyt

„Ágoston ma reggel 7.20-kor utoljára vett levegőt a karjainkban. Békésen teltek az utolsó napjai, nem szenvedett. Felfoghatatlan űrt hagy maga után, a szívünk darabokban. Örökké szeretünk, Kisfiunk” – írták bejegyzésükben Tóth-Helli Ágoston szülei, miután az egyéves kisfiú szervezete feladta a harcot.

Veol.hu

Fél évvel ezelőtt az egész ország egy emberként mozdult meg, miután kiderült, hogy Tóth-Helli Ágoston a leukémia egy ritka és agresszív fajtájával küzd. Az „Ágo-strong” néven ismert közösségi összefogás számos jótékonysági akciót indított, hogy megteremtse a szükséges kezelések és a család mindennapi támogatásának feltételeit.

Ágoston, a leukémiával küzdő kisfiú szervezete feladta a harcot
Ágostont 3 és fél hónapos korában diagnosztizálták a leukémia egyik legritkább fajtájával
Forrás: Ágo-strong/Facebook

Ágoston gyógyulásáért egy ország imádkozott

Korábban abban reménykedtek, hogy az USA-ban elérhető immunterápia segíthet a gyógyulásban. Ágoston kezelésére össze is gyűlt az 500 millió forint, így anyagi akadálya nem volt az utazásnak, ám a kisfiú állapota ezt már nem tette lehetővé. Július közepén Ágoston értékei romlani kezdtek, sokat fogyott. A július végi csontvelővizsgálat kimutatta, hogy a blastsejtek aránya 81 százalék volt, vagyis a legutóbbi gyógyszer (Stro) hatástalan maradt.

„A szívünk darabokban" – írták a szülők
Forrás: Ágo-strong/Facebook

„Egy nagy dózisú kemoterápiával meg lehetne hosszabbítani az életét, de cserébe nagyon elrontaná az életminőségét. A mellékhatásokon túl továbbra is az elkülönítőben kellene lennie. Az orvosok behívtak minket egy szobába, és elmondták, hogy teljesen biztosak abban: Ágostont nem tudják meggyógyítani. Azt javasolták, hogy mivel a magas blastteher ellenére aránylag jó állapotban van – itt van velünk, ül, játszik –, így az lenne a legjobb, ha hazavinnénk, hogy sok közös élményt gyűjthessünk, hogy folyamatosan együtt lehessünk hárman, együtt aludhassunk, és senki ne zavarjon minket feleslegesen” – írták szülei közösségi oldalukon.

Ágoston szervezete augusztus 15-én végül feladta a harcot. Az utolsó napok békében teltek, családja szeretetében, fájdalom nélkül.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu