50 perce
Ajándék a székelykeresztúri könyvtárnak
Ötven könyvvel ajándékozta meg az ajkai városi könyvtár az erdélyi Székelykeresztúr testvérváros könyvtárát. Az ajándékot az augusztus 20-i ünnepségre Ajkára látogatott delegáció tagjai vették át Simon Judit igazgatóhelyettestől.
A könyveket a Kölcsey Alapítvány által a testvértelepülési könyvtárak megajándékozására kiírt pályázaton elnyert 160 ezer forintból vásárolták. Simon Judit kérdésünkre elmondta, hogy idén már harmadik alkalommal ajándékoztak az alapítvány támogatásával.
Az egészen kicsiknek írott mesekönyvtől a tiniknek szóló izgalmas történelmi regényeken át a felnőtteknek szóló ismeretterjesztő kiadványig mindent rejtett a csomag, amelyet a székelykeresztúri könyvtárosok kérdésének megfelelően állítottak össze.
Koncz Hunor, Székelykeresztúr polgármestere elmondta, hogy a fiataloknak nagy kedvencük Kollár Betti, örül, hogy az írónő újabb kötetével gazdagodtak. A felnőttek mellett a gyerekek és a fiatalok is gyakori könyvtárlátogatók, ahol az olvasmányokon kívül különféle foglalkozásokkal keltik fel az érdeklődésüket az irodalom és a művészet iránt.