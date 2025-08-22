augusztus 22., péntek

Ajándék a székelykeresztúri könyvtárnak

Ötven könyvvel ajándékozta meg az ajkai városi könyvtár az erdélyi  Székelykeresztúr testvérváros könyvtárát. Az ajándékot az augusztus 20-i ünnepségre Ajkára látogatott delegáció tagjai vették át Simon Judit igazgatóhelyettestől.

Tisler Anna

A könyveket a Kölcsey Alapítvány által a testvértelepülési könyvtárak megajándékozására kiírt pályázaton elnyert  160 ezer forintból vásárolták.  Simon Judit kérdésünkre elmondta, hogy idén már harmadik alkalommal ajándékoztak az alapítvány támogatásával.

Simon Judit és Koncz Hunor az ajándék könyvekkel
Fotó: Tisler Anna 

Az egészen kicsiknek írott mesekönyvtől a tiniknek szóló izgalmas történelmi regényeken át a felnőtteknek szóló ismeretterjesztő kiadványig mindent rejtett a csomag, amelyet a székelykeresztúri könyvtárosok kérdésének megfelelően állítottak össze. 

Koncz Hunor, Székelykeresztúr polgármestere elmondta, hogy a fiataloknak nagy kedvencük Kollár Betti, örül, hogy az írónő újabb kötetével gazdagodtak. A felnőttek mellett a gyerekek és a fiatalok is gyakori könyvtárlátogatók, ahol az olvasmányokon kívül különféle foglalkozásokkal keltik fel az érdeklődésüket az irodalom és a művészet iránt. 

 

