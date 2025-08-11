Íme a Ladány-völgyi alagút, az elfeledett vasúti csoda az erdő mélyén (videó)

Ha azt hinnénk, hogy a vadregényes, misztikus vasútvonalak csak külföldön léteznek, a Ladány-völgyi alagút megcáfolja ezt a feltételezést. Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén megye erdeiben, Sáta közelében bújik meg ez a 190 méter hosszú, egykori vasúti alagút, amely az ország egyik legszebb hegyvidéki vasútvonalához tartozott.

A Ladány-völgyi alagút az erdő mélyén rejtőzik, évszázados titkokat őrizve az elhagyatott vasútvonal mentén

Fotó: Magyarország elhagyatottan BCO urbex / Facebook

A Ladány-völgyi alagút misztikus helyszín

Az 1908-ban megnyitott Eger–Putnok vasútvonal részeként szolgáló Ladány-völgyi alagút több mint száz éven át szállította az ipari vidék árut, elsősorban szenet, cementet és fát. A térség ipari múltja szorosan összefonódik a vonal történetével, amely végül 2009-ben szűnt meg. Azóta a természet visszafoglalta az alagutat és a síneket az erdő mélyén a múlt nyomai lassan beleolvadnak a környezetbe.

Az alagút ma már nem csak vasútbarátoknak, hanem urbex rajongóknak is kedvelt célpontja, hiszen az elhagyatott infrastruktúra misztikus hangulata, az omladozó falak és a növényekkel benőtt sínpálya időutazásra hívja a látogatót. A nehezen megközelíthető helyszín miatt az alagút szerencsére viszonylag érintetlen állapotban maradt meg, így valóban az erdő mélyén, a hegyek között tárul fel az a titokzatos világ, amelyről már csak kevesen tudnak.

A Ladány-völgyi alagút története nem csak a vasút múltjáról mesél, hanem arról is, hogyan képes a természet visszavenni magának mindent, amit az ember egyszer birtokolt. Ez az egykori vasúti csoda a múlt és jelen különös találkozása, amely egyaránt vonzza a történelem szerelmeseit, a természetjárókat és az urbex felfedezőket.

