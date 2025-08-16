augusztus 16., szombat

Alaszkai csúcstalálkozó

45 perce

A világ figyel: sorsfordító üzenetet hozott az alaszkai csúcstalálkozó

A béke kérdése került középpontba Trump és Putyin alaszkai találkozóján. Ahol az alaszkai csúcstalálkozó üzenete új színt vitt az amerikai–orosz viszonyba.

Veol.hu

Trump és Putyin  alaszkai csúcstalálkozójának legfontosabb üzenete a béke köré épült. A lap Rapid Extra című podcastjában Tóth Tamás Antal vendégei Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet igazgatója és Fekete Rajmund, a Kommunizmus Kutatóintézet vezetője elemezték az amerikai és orosz érdekeket, valamint a magyar álláspontot – írja a Magyar Nemzet.

Alaszkai csúcstalálkozó: béke a központban

A beszélgetésben elhangzott: a találkozó nem csupán az amerikai–orosz érdekek ütközéséről szólt, hanem arról is, hogy mindkét fél felismerte a párbeszéd fontosságát. Boros Bánk Levente hangsúlyozta, hogy a béke kérdésének előtérbe kerülése üzenetértékű a nemzetközi politikában.

Fekete Rajmund hozzátette, hogy Magyarország számára is fontos a békés megoldás hangsúlyozása. Szerinte az alaszkai csúcstalálkozó azt mutatja, hogy a két nagyhatalom között megvan a szándék a párbeszédre, ami hosszabb távon a közép-európai térséget is érintheti.

A podcastban szó esett arról is, hogy a csúcstalálkozó nem hozhat azonnali megállapodásokat, de a béke napirendre kerülése már önmagában is eredménynek tekinthető. A Magyar Nemzet forrásában részletes elemzés található arról, hogyan alakíthatja át a jövőbeli tárgyalásokat az alaszkai találkozó.

 

