augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ezt a terméket mindenképp szerezd be!

1 órája

Egy apró eszköz, ami megmenti a mindennapjaid és nem kerül vagyonokba

Címkék#Aldi#háztartási eszköz#akciós újság

Mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor egy gyors takarításra lenne szükség, de semmi kedvünk előszedni a nagyméretű porszívót. Egy apró morzsa a konyhaasztalon, kiborult cukor a földön, vagy egy gyors autóülés-takarítás – ezek mind bosszantó, de pillanatok alatt megoldható problémák lennének, ha kéznél lenne a megfelelő eszköz.

Veol.hu
Egy apró eszköz, ami megmenti a mindennapjaid és nem kerül vagyonokba

Forrás: pexels.com/Illusztráció

Pont erre kínál megoldást egy új kedvenc, amelyet most az Aldi dobott piacra. Ez a kézi porszívó nem foglal sok helyet, mégis hatékony társ a mindennapokban. Két sebességfokozattal működik, így a kisebb szennyeződések és a makacsabb kosz ellen is bevethető. Ráadásul nemcsak száraz, hanem nedves tisztításhoz is használható, így egy kiömlött üdítő vagy víz sem jelent többé problémát.

Aldi háztartási termék kedvező áron–ezt neked is be kell szerezned
Aldi háztartási termék kedvező áron – ezt neked is be kell szerezned
Fotó: szorolap.aldi.hu

A szívókapacitása kb. 180 ml, míg a víztartálya 40 ml – vagyis ideális a gyors bevetésekhez. Mosható szűrővel van felszerelve, így nem kell állandóan új szűrőket vásárolni, ami pénzt és környezetet is kímél. A teljes töltési ideje nagyjából 5,5 óra, ami után bőven elegendő energia áll rendelkezésre, hogy bárhol bevethető legyen – a lakásban, az autóban vagy akár a teraszon.

Aldi háztartási termék kedvező áron – ezt neked is be kell szerezned!

A készülékhez több hasznos tartozék is jár: kárpittisztító, nedves porszívóhoz való feltét, valamint fugatisztító fej, így a sarkok és rések sem maradnak ki a tisztításból. A praktikumhoz baráti ár is társul, hiszen mindössze 7999 forintért szerezhető be. Ráadásul 3 év jótállással kínálják, ami szokatlanul kedvező egy ilyen kategóriás terméknél.

Ez az apró eszköz tehát hatalmas segítséget nyújt a mindennapokban. Nem helyettesíti a nagytakarítást, de rengeteg bosszantó helyzetet megold pillanatok alatt. Könnyű, hordozható és bárhol kéznél lehet – pontosan az a fajta praktikus találmány, amelyről az ember hamar rájön: nem tud nélküle élni.

Fotó: szorolap.aldi.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu