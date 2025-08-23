Egy apró eszköz, ami megmenti a mindennapjaid és nem kerül vagyonokba

Pont erre kínál megoldást egy új kedvenc, amelyet most az Aldi dobott piacra. Ez a kézi porszívó nem foglal sok helyet, mégis hatékony társ a mindennapokban. Két sebességfokozattal működik, így a kisebb szennyeződések és a makacsabb kosz ellen is bevethető. Ráadásul nemcsak száraz, hanem nedves tisztításhoz is használható, így egy kiömlött üdítő vagy víz sem jelent többé problémát.

Aldi háztartási termék kedvező áron – ezt neked is be kell szerezned

Fotó: szorolap.aldi.hu

A szívókapacitása kb. 180 ml, míg a víztartálya 40 ml – vagyis ideális a gyors bevetésekhez. Mosható szűrővel van felszerelve, így nem kell állandóan új szűrőket vásárolni, ami pénzt és környezetet is kímél. A teljes töltési ideje nagyjából 5,5 óra, ami után bőven elegendő energia áll rendelkezésre, hogy bárhol bevethető legyen – a lakásban, az autóban vagy akár a teraszon.

A készülékhez több hasznos tartozék is jár: kárpittisztító, nedves porszívóhoz való feltét, valamint fugatisztító fej, így a sarkok és rések sem maradnak ki a tisztításból. A praktikumhoz baráti ár is társul, hiszen mindössze 7999 forintért szerezhető be. Ráadásul 3 év jótállással kínálják, ami szokatlanul kedvező egy ilyen kategóriás terméknél.

Ez az apró eszköz tehát hatalmas segítséget nyújt a mindennapokban. Nem helyettesíti a nagytakarítást, de rengeteg bosszantó helyzetet megold pillanatok alatt. Könnyű, hordozható és bárhol kéznél lehet – pontosan az a fajta praktikus találmány, amelyről az ember hamar rájön: nem tud nélküle élni.