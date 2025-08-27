Tudtad? Alkoholmentes sör miatt is jelezhet a szonda – mutatjuk, mennyit kell meginni a bajhoz

Ha valaki sörhöz nyúl a buliban és utána vezetni szeretne, alkoholmentes italt kell választania. Azonban még a nulla százalékos sörben is lehet 0,5% alkohol – vajon lehet-e annyit inni belőle, hogy a szonda jelezzen? A mesterséges intelligencia kiszámolta, mennyit kell inni ahhoz, hogy a szonda jelezzen – írja a sonline.hu.

Ha az alkoholmentes sörből túl sokat iszol rövid idő alatt, jelez a szonda

Fotó: Für Henrik/sonline.hu

Alkoholmentes sörből is lehet baj

A szonda sosem hazudik: Magyarországon a „zéró tolerancia” azt jelenti, hogy a volán mögött egy csepp alkohol sem megengedett. Míg sok európai országban van alacsony határérték (0,2–0,5 ezrelék), nálunk a szabály egyértelmű: a sofőr vérében és leheletében nem lehet alkohol.

A sör továbbra is népszerű ital, amit a sofőrök is élvezhetnek alkoholmentes változatban. A boltok polcain azonban sok dobozon nem tüntetik fel a 0,5% alkoholtartalmat. Lehetséges annyit inni az ilyen alkoholmentes sörből, hogy a szonda jelezzen és a vezető bajba kerüljön? Az AI kiszámolta, mennyi kell ahhoz, hogy a szonda reagáljon:

Egy fél literes, 0,5%-os sörben kb. 2 gramm alkohol van, ami alapján egy 80 kilós férfinak körülbelül 14, egy 60 kilós nőnek pedig 9 doboz elfogyasztása után éri el a jogi határértéket.

