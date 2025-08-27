augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Alkohol

1 órája

Tudtad? Alkoholmentes sör miatt is jelezhet a szonda – mutatjuk, mennyit kell meginni a bajhoz

Címkék#alkohol#határér#tolerancia#szabály

Egy bizonyos mennyiségű alkoholmentes sör elfogyasztása után bizony jelezhet a szonda.

Veol.hu

Ha valaki sörhöz nyúl a buliban és utána vezetni szeretne, alkoholmentes italt kell választania. Azonban még a nulla százalékos sörben is lehet 0,5% alkohol – vajon lehet-e annyit inni belőle, hogy a szonda jelezzen? A mesterséges intelligencia kiszámolta, mennyit kell inni ahhoz, hogy a szonda jelezzen – írja a sonline.hu.

Még az alkoholmentes sörből is túl sokat ihatsz rövid idő alatt, és már jelez is szonda Fotó: Für Henrik/ sonline.hu
Ha az alkoholmentes sörből túl sokat iszol rövid idő alatt, jelez a szonda 
Fotó: Für Henrik/sonline.hu

Alkoholmentes sörből is lehet baj

A szonda sosem hazudik: Magyarországon a „zéró tolerancia” azt jelenti, hogy a volán mögött egy csepp alkohol sem megengedett. Míg sok európai országban van alacsony határérték (0,2–0,5 ezrelék), nálunk a szabály egyértelmű: a sofőr vérében és leheletében nem lehet alkohol.

A sör továbbra is népszerű ital, amit a sofőrök is élvezhetnek alkoholmentes változatban. A boltok polcain azonban sok dobozon nem tüntetik fel a 0,5% alkoholtartalmat. Lehetséges annyit inni az ilyen alkoholmentes sörből, hogy a szonda jelezzen és a vezető bajba kerüljön? Az AI kiszámolta, mennyi kell ahhoz, hogy a szonda reagáljon:

Egy fél literes, 0,5%-os sörben kb. 2 gramm alkohol van, ami alapján egy 80 kilós férfinak körülbelül 14, egy 60 kilós nőnek pedig 9 doboz elfogyasztása után éri el a jogi határértéket.

További érdekességek a témáról a sonline.hu-n.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu