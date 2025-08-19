Kihagyhatatlan veszprémi program augusztus 20-án

A Veszprémi Petőfi Színház szervezte eseménysorozat az államalapítás alkalmából 14 órakor kezdődik az ActiCity Tánc- és Mozgásművészeti Központ elől induló zenekaros, lovas, gólyalábas felvonulással, amelynek végállomása a Színházkert, ahol körülbelül 14 óra 30 perctől látványos, izgalmas solymászbemutató és a Veszprémi Petőfi Színház művészeinek zenés köszöntője várható a színház előtti téren.

A Veszprémi Petőfi Színház egész napos ünnepi programot szervez az államalapítás alkalmából

Fotó: Veszprémi Petőfi Színház

A színház előtti tér ad otthont 15 órától az István, a király című rockopera rendkívüli közönségtalálkozójának, amely amiatt lesz különleges, mivel néhány legendás dal is elhangzik majd.

Az államalapítás ünnepe

15 órától lehetőség lesz íjászkodni, tematikus kézműves-foglalkozásokon részt venni, valamint Szent István királyról és koráról szóló totót játszani. A totó nyertesei nyertesei az István, a király című rockopera valamelyik októberi előadására szóló jeggyel lesznek gazdagabbak. 16 órától pedig íjászbemutatóra számíthatnak az érdeklődők.

20 órakor kezdődik az István, a király díszbemutató a Petőfi Színházban. Az előadás a magyar történelem jelentős szeletét mutatja be: Géza fejedelem halála után fia, István örökölné a hatalmat, de a hagyományokra hivatkozva nagybátyja, Koppány is igényt tart rá és tömegeket gyűjt maga köré. István megszilárdíthatja a pozícióját, de a véres harcot, az összecsapást nem lehet elkerülni. Szörényi Levente és Bródy János legendás alkotásán generációk nőttek fel, dalait minden nemzedék kívülről ismeri.

Az István, a király díszbemutatója után, előreláthatóan 22 óra 30 perckor kezdődik a Színház előtti téren a nemzeti ünnephez illeszkedő, látványos tűz- és fényshow.