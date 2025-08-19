augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
István, a király

19 perce

Kihagyhatatlan veszprémi program augusztus 20-án

Címkék#Veszprémi Petőfi Színház#ünnep#Szent István

A Veszprémi Petőfi Színház augusztus 20-án egész napos ünnepi programot szervez, mely során a városon keresztülvonulva mutatkoznak be a lovasok, zenekarok és gólyalábasok, majd este egy különleges színházi előadást tekinthetnek meg a nézők.

Veol.hu

A Veszprémi Petőfi Színház szervezte eseménysorozat az államalapítás alkalmából 14 órakor kezdődik az ActiCity Tánc- és Mozgásművészeti Központ elől induló zenekaros, lovas, gólyalábas felvonulással, amelynek végállomása a Színházkert, ahol körülbelül 14 óra 30 perctől látványos, izgalmas solymászbemutató és a Veszprémi Petőfi Színház művészeinek zenés köszöntője várható a színház előtti téren.

A Veszprémi Petőfi Színház egész napos ünnepi programot szervez az államalapítás alkalmából
A Veszprémi Petőfi Színház egész napos ünnepi programot szervez az államalapítás alkalmából
Fotó: Veszprémi Petőfi Színház

A színház előtti tér ad otthont 15 órától az István, a király című rockopera rendkívüli közönségtalálkozójának, amely amiatt lesz különleges, mivel néhány legendás dal is elhangzik majd.

Az államalapítás ünnepe

15 órától lehetőség lesz íjászkodni, tematikus kézműves-foglalkozásokon részt venni, valamint Szent István királyról és koráról szóló totót játszani. A totó nyertesei nyertesei az István, a király című rockopera valamelyik októberi előadására szóló jeggyel lesznek gazdagabbak. 16 órától pedig íjászbemutatóra számíthatnak az érdeklődők. 

20 órakor kezdődik az István, a király díszbemutató a Petőfi Színházban. Az előadás a magyar történelem jelentős szeletét mutatja be: Géza fejedelem halála után fia, István örökölné a hatalmat, de a hagyományokra hivatkozva nagybátyja, Koppány is igényt tart rá és tömegeket gyűjt maga köré. István megszilárdíthatja a pozícióját, de a véres harcot, az összecsapást nem lehet elkerülni. Szörényi Levente és Bródy János legendás alkotásán generációk nőttek fel, dalait minden nemzedék kívülről ismeri.

Az István, a király díszbemutatója után, előreláthatóan 22 óra 30 perckor kezdődik a Színház előtti téren a nemzeti ünnephez illeszkedő, látványos tűz- és fényshow.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu