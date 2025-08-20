56 perce
Veszprém vármegyeieket is díjaztak az augusztus 20-ai állami kitüntetettek között
Az államalapítás és államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke állami kitüntetéseket adományozott a belügyminiszter előterjesztésére. A kitüntetettek között nyolc Veszprém vármegyei díjazott is van.
Az államalapítás ünnepén különös jelentősége van azoknak az állami kitüntetéseknek, amelyek a közösségért végzett áldozatos munkát méltatják. Az elismeréseket a Belügyminisztérium dísztermében adták át.
Az állami kitüntetés a sok évtizedes munka megbecsülése
Az állami kitüntetést nyolc szakember kapta vármegyénkből, ketten a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatát vehették át:
- Csiszárné Páricsi Mariann, a Veszprémi Tankerületi Központ nyugalmazott gazdasági vezetője, aki több mint négy évtizeden át végzett kiemelkedő szakértelemmel közszolgálati munkát.
- Egyed József oboaművész, az egykori Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény művésztanára, akinek magas színvonalú zenepedagógusi és előadóművészeti tevékenységét ismerték el.
Oravecz Edit Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott
Orvacz Edit néptáncoktató, az Ajkai Bányász Hagyományőrző Egyesület, valamint az APTE Művészeti Egyesület - Néptáncosok Baráti Köre elnöke a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapta Sulyok Tamás köztársasági elnöktől a több évtizeden át végzett közösségépítő tevékenysége, a magyar kultúra népszerűsítése érdekében végzett elhivatott és kiemelkedő munkájáért. Orvacz Edit nyugdíjaséveiben is fáradhatatlanul szervezi a néptáncos és kulturális programokat, segít a Bányászati hagyományőrzésében, valamint összefogja az Ajkán és térségében élő írókat, költőket. A díjat augusztus 19-én a budapesti Vigadóban vette át Zsigó Róberttől, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkártól.
Rajtuk kívül a veszprémi Pannon Egyetem több munkatársát is díjazták:
- Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át magas színvonalú munkájáért Sasné Grósz Annamária, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának oktatási dékánhelyettese, tanszékvezető egyetemi docens.
- Kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült dr. Csizmadia Tibor Gábor műszaki menedzser, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánhelyettese, Menedzsment Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára
- Kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült: dr. Raffay-Danyi Ágnes Nóra közgazdász, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának egyetemi docense, volt tanszékvezetője
- Kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át Felföldi Gábor magyar- és drámapedagógia-tanár, színháztörténész, a Pannon Egyetem Rektori Kabinet Kultúraszervező Csoportjának vezetője
- Kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át Szokolikné Kalmár Judit közgazdász, a Pannon Egyetem kancellári kabinetvezetője