Veszprém vármegyeieket is díjaztak az augusztus 20-ai állami kitüntetettek között

Az államalapítás ünnepén különös jelentősége van azoknak az állami kitüntetéseknek, amelyek a közösségért végzett áldozatos munkát méltatják. Az elismeréseket a Belügyminisztérium dísztermében adták át.

A nyolc Veszprém vármegyei díjazott az állami kitüntetést a több évtizeden át végzett kiemelkedő munkájáért vehette át

Az állami kitüntetés a sok évtizedes munka megbecsülése

Az állami kitüntetést nyolc szakember kapta vármegyénkből, ketten a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatát vehették át:

Csiszárné Páricsi Mariann, a Veszprémi Tankerületi Központ nyugalmazott gazdasági vezetője, aki több mint négy évtizeden át végzett kiemelkedő szakértelemmel közszolgálati munkát.

Csiszárné Páricsi Mariann (jobbról a második) a Veszprémi Tankerületi Központ nyugalmazott gazdasági vezetője

Egyed József oboaművész, az egykori Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény művésztanára, akinek magas színvonalú zenepedagógusi és előadóművészeti tevékenységét ismerték el.

Egyed József magas színvonalú zenepedagógusi és előadóművészeti tevékenységét ismerték el

Oravecz Edit Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott

Orvacz Edit néptáncoktató, az Ajkai Bányász Hagyományőrző Egyesület, valamint az APTE Művészeti Egyesület - Néptáncosok Baráti Köre elnöke a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapta Sulyok Tamás köztársasági elnöktől a több évtizeden át végzett közösségépítő tevékenysége, a magyar kultúra népszerűsítése érdekében végzett elhivatott és kiemelkedő munkájáért. Orvacz Edit nyugdíjaséveiben is fáradhatatlanul szervezi a néptáncos és kulturális programokat, segít a Bányászati hagyományőrzésében, valamint összefogja az Ajkán és térségében élő írókat, költőket. A díjat augusztus 19-én a budapesti Vigadóban vette át Zsigó Róberttől, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkártól.

Oravecz Edit a díjjal

Rajtuk kívül a veszprémi Pannon Egyetem több munkatársát is díjazták: