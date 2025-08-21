augusztus 21., csütörtök

Augusztus 20.

Állami kitüntetéseket adott át Navracsics Tibor

Címkék#Veszprém megye#Kitüntetések#miniszter#Navracsics Tibor

Székesfehérváron ünnepélyes keretek között köszöntötték az augusztus 20-i nemzeti ünnepet. A miniszter ekkor adta át az állami kitüntetések díjazottjainak az elismeréseket, köztük több Veszprém vármegyei kitüntetettnek.

Veol.hu

A nemzeti ünnep alkalmából a székesfehérvári Vörösmarty Színházban adta át Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt kitüntetéseket. Az augusztus 20-a tiszteletére odaítélt állami kitüntetések ünnepélyes átadásán a miniszter hangsúlyozta, hogy az elismerésben részesülők teljesítménye méltó a Szent István-i örökséghez.

Székesfehérváron Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter ünnepélyesen adta át az állami kitüntetéseket. Fotó: Navracsics Tibor facebook
Székesfehérváron Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter ünnepélyesen adta át az állami kitüntetéseket. 
Fotó: Navracsics Tibor/Facebook

Állami kitüntetések: többen is kiérdemelték Veszprém vármegyéből 

Veszprém vármegyéből Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott Polgár Beatrix, a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a közösség szolgálatában közel négy évtizede magas színvonalon végzett tevékenysége, jegyzői munkája elismeréseként.

Navracsics Tibor Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést adott át Németh Jenőnek, Nyirád község alpolgármesterének, a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület elnökének a település érdekében magas színvonalon végzett vezetői és közösségépítő tevékenysége elismeréseként; Takács Károlynénak, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya Adatbázis-kezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek Osztálya nyugalmazott szakügyintézőjének nyugdíjbiztosítási és pénzügyi szakterületen magas színvonalon végzett és eredményes közigazgatási munkája elismeréseként; Vass Anikó szülésznőnek, az Ajkai Magyar Imre Kórház osztályvezető főnővérhelyettesének példaértékű és elhivatott szakmai munkája elismeréseként; Kende Katalin írónak, szerkesztőnek a Sümeg és térsége kulturális életét gazdagító sokoldalú tevékenysége, inspiráló előadásai és publikációi, illetve Várkonyi Nándor szellemi hagyatékának gondozása érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként.

 

