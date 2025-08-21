Állami kitüntetéseket adott át Navracsics Tibor

A nemzeti ünnep alkalmából a székesfehérvári Vörösmarty Színházban adta át Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt kitüntetéseket. Az augusztus 20-a tiszteletére odaítélt állami kitüntetések ünnepélyes átadásán a miniszter hangsúlyozta, hogy az elismerésben részesülők teljesítménye méltó a Szent István-i örökséghez.

Székesfehérváron Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter ünnepélyesen adta át az állami kitüntetéseket.

Fotó: Navracsics Tibor/Facebook

Állami kitüntetések: többen is kiérdemelték Veszprém vármegyéből

Veszprém vármegyéből Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott Polgár Beatrix, a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a közösség szolgálatában közel négy évtizede magas színvonalon végzett tevékenysége, jegyzői munkája elismeréseként.

Navracsics Tibor Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést adott át Németh Jenőnek, Nyirád község alpolgármesterének, a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület elnökének a település érdekében magas színvonalon végzett vezetői és közösségépítő tevékenysége elismeréseként; Takács Károlynénak, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya Adatbázis-kezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek Osztálya nyugalmazott szakügyintézőjének nyugdíjbiztosítási és pénzügyi szakterületen magas színvonalon végzett és eredményes közigazgatási munkája elismeréseként; Vass Anikó szülésznőnek, az Ajkai Magyar Imre Kórház osztályvezető főnővérhelyettesének példaértékű és elhivatott szakmai munkája elismeréseként; Kende Katalin írónak, szerkesztőnek a Sümeg és térsége kulturális életét gazdagító sokoldalú tevékenysége, inspiráló előadásai és publikációi, illetve Várkonyi Nándor szellemi hagyatékának gondozása érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként.