augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Szívrabló cukiságözön

56 perce

Rafikivel, Veszprém híres orrszarvújával ünnepelhetünk egyszerre három születésnapot (+ videó)

A rinocéroszok fajait súlyos veszély fenyegeti, mivel élőhelyük pusztul és gyógyító erejűnek gondolt szarvaik miatt illegálisan vadásszák őket. Miért ezt említjük meg az állatkertek napja kapcsán? Azért, mert ezek az intézmények a fajok megmentéséért sokat tesznek, amellett, hogy a szórakoztató ismeretterjesztés helyei. No meg húszesztendős lett Rafiki, a Veszprémi Állatkert orrszarvú tenyészbikája.

Augusztus 9. az állatkertek napja, ugyanis 1866-ban ezen a napon nyitotta meg kapuit a Budapesti Állat- és Növénykert. A Veszprémi Állatkert nem kevésbé népszerű és nemrégiben 67 éves lett. Van itt a dimbes-dombos területen Afrika-szavanna kifutó, öttagú szélesszájú orrszarvúcsalád, Dínó Park, kalandpark, játszótér, Kölyök-dzsungel játszóház és terrárium, akárcsak papagáj-klub és Lajhár-út. Mintegy szár faj egyedei laknak itt, közülük nekünk a vörös macskamedve vagyis a kis panda a kedvencünk, de mindenki találhat magának olyan állatot, amely lenyűgözi.

Állatkert Veszprémben – Az egyik lakója Rafiki. Nyugodt, méltóságteljes jelenléte és kíváncsi természete sok látogató szívét meghódította már.
Forrás: Veszprémi Állatkert

Állatkertek miértjei

Az állatkertek olyan intézmények, amelyekben a különféle állatokat, elsősorban vadállatokat tartanak. Azért vannak az állatok itt fogságban, hogy bemutathassák azokat a közönségnek, egzotikus fajokat is. Ma már a legtöbb állatkert fontos szerepet vállal különböző természetvédelmi programokban is. 

A fajok megőrzéséért igazán sokat tesznek, és azzal, hogy megismertetik velünk a fajok sokszínűségét, azok szerepét, egy-egy állat érdekességeit, sajátosságait, lényeges lépéseket tesznek azért, hogy az emberek és az állatvilág kapcsolata természetesebb legyen.

Állatkert Veszprémben – Húszéves lett Rafiki

Az állatkertek világnapja mellett azt is ünnepelheti most a Veszprémi Állatkert, hogy Rafiki, az itt élő orrszarvú tenyészbika betöltötte a 20. életévét! Neve szuahéliül azt jelenti: egy barát.

Rafiki igazi karakter az állatkertben: nyugodt, méltóságteljes jelenléte és kíváncsi természete sok látogatónk szívét meghódította az évek során

– írta ki közösségimédia-felületére a vadaspark.

Aki szeretne boldog születésnapot kívánni Rafikinek, a hétvégén is megteheti. A Veszprémi Állatkert egész nyáron, minden nap 9 és 18 óra között van nyitva.

Bébik és cukiságok

Legutóbb arról írtunk a Veszprémi Állatkert kapcsán, hogy két csetlő-botló flamingófióka lopja el a látogatók szívét a népszerű intézményben, amely nemrégiben 67 éves lett. A város kedvenc helyén elképesztően cuki fotók készültek az állatkertben született kapibara kölykökről is.

 

 

