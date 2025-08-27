augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Kimaxolják a nyarat

1 órája

Különleges éjszaka: hosszabbított nyitvatartással vár a Veszprémi Állatkert

Címkék#Állatkertek éjszakája#nyárzáró#Veszprémi Állatkert

A nyár utolsó péntekjén, 2025. augusztus 29-én különleges élményben lehet része annak, aki ellátogat a Veszprémi Állatkertbe. Az országos programsorozathoz csatlakozva az állatkert ezen az estén egészen 21 óráig tartja nyitva kapuit a Gulya-dombi területen, és egy egészen más arcát mutatja meg a látogatóknak.

Veol.hu

A Veszprémi Állatkert is csatlakozott az Állatkertek Éjszakája nevű rendezvénysorozathoz. Aki belép este a vadasparkba, felfedezheti, hogyan készülnek nyugovóra az állatok, hogyan csendesedik el fokozatosan az állatkert világa. Egy esti séta a fák között, a kifutók mellett mindig varázslatos, most azonban még különlegesebb: a látogató betekintést nyerhet a lakók titkos éjszakai életébe. Zseblámpát érdemes hozni, de fontos, hogy annak fénye ne zavarja meg a pihenő állatokat.

Forrás: www.veszpzoo.hu

A programok között mindenki talál kedvére valót. 19 órakor indul a tematikus vezetett séta a Gulya-dombi területen, szakvezető kíséretében, amely során érdekes történetekkel és kulisszatitkokkal is gazdagodhatnak a résztvevők. Ugyanebben az időben a Dinó Parkban is vezetett ismeretterjesztő túra várja az érdeklődőket – igazi időutazás a T. rex és társai világába. Aki inkább az állatok látványos bemutatóit kedveli, annak a borjúfókák tréningje és etetése kínál felejthetetlen élményt, szintén este hét órától.

Állatkertek Éjszakája: Veszprém is csatlakozott a rendezvényhez

A hangulatot tovább fokozza a zenés est, amely 18 és 21 óra között az Afrika Szavanna játszótér melletti étterem teraszán várja a közönséget. Közben a Dinó Park kapui is nyitva állnak 20:45-ig, így még napnyugta után is felfedezhető a dinoszauruszok birodalma.

Aki megéhezik, válogathat a finomságok közül: a Dínó Park büféje, valamint az étterem és a Costa kávé terasza is ínycsiklandó kínálattal készül erre az estére.

Fontos tudni, hogy a Gulya-dombi pénztár ezen a napon este 20 óráig tart nyitva, és a belépés is eddig lehetséges. A jegyárak is barátságosak: a gyermekjegy (2–18 éves korig) 2000 forint, a felnőtt belépő 2500 forint, a legkisebbek pedig továbbra is ingyen élvezhetik a programokat.

Az Állatkertek Éjszakája kizárólag a Gulya-dombi területet érinti, a Fejes-völgy ezért 18 órától lezárásra kerül. A szervezők azt javasolják, hogy aki az esti programra érkezik, mindenképp a Gulya-dombon parkoljon le.

Az este így nemcsak a gyerekeknek, de a felnőtteknek is emlékezetes kalandot kínál: különleges találkozást az állatokkal, zenével, gasztronómiával – mindezt egy nyárzáró, varázslatos hangulatú éjszakán.

 

