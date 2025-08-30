augusztus 30., szombat

Alsóörs polgármestere értékelte a nyári szezont

Megkérdeztük Hebling Zsoltot, Alsóörs polgármesterét, hogy miként értékelné a Balaton egyik leglátogatottabb településének idei nyári szezonját.

Szilas Lilla

– A tavalyi év kimagasló, rekordadatokat hozott a turisztikában Alsóörsön mind a strandbevétel, mind a vendégéjszakák tekintetében. Ezért óvatosan terveztünk, inkább a két évvel ezelőtti, alacsonyabb, de ugyancsak szép adatokhoz viszonyítottunk – nyilatkozta a polgármester. 

A TÁBOR fesztivál is rengeteg látogatót vonzott Alsóörsre
A Tábor fesztivál is rengeteg látogatót vonzott Alsóörsre
Fotó: Hebling Zsolt

Az idei kedvezőtlen időjárás miatt (pl.  több hűvös, szeles hétvége köszöntött ránk) a strandfürdő forgalma jelentősen elmarad a 2024-es évitől, de eléri a korábban megszokott értéket. 

Rengeteg program vonzotta Alsóörsre a látogatókat

A vendégéjszakák adatai július végéig állnak rendelkezésre, a legfőbb hónap, az augusztus eredményei még nem ismertek, de a partnereink véleménye alapján kismértékű csökkenés várható, bár a tartalmas programkínálat – benne az Amfi rendezvényeivel – rengeteg vendéget hozott, jelenleg zajlik a Tábor fesztivál, a szállások szinte telt házzal mennek, s előttünk van még az ősz is. Összességében tehát a tavalyi kiemelkedő főszezon adatai nem hozhatók, de nincs ok a panaszra, a kívánt eredmények teljesülnek önkormányzatunknál – mondta Hebling Zsolt. 

 

