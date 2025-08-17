Veteránautókkal indult az alsóörsi fesztivál

A Sirály parkban tartott veteránautó-bemutatón igazi ritkaságok sorakoztak fel pénteken: csillogó krómozású klasszikusok, gondosan felújított, több évtizedes modellek és a múlt század hangulatát idéző járművek kápráztatták el a közönséget Alsóörsön.

Régi idők autócsodái Alsóörsön

Forrás: olvasói fotó

Tűzijátékkal zárul az alsóörsi fesztivál

A fesztivál ezzel a programmal nosztalgikus, ugyanakkor látványos nyitányt kapott, amely a régi idők autócsodái mellett a közösségi élményt is erősítette. A szervezők szerint a látogatók a következő napokban is hasonlóan színes kínálatra számíthatnak a 31. Nyárbúcsúztató és Vendégmarasztaló Fesztiválon, amely szerdán, augusztus 20-án ünnepi tűzijátékkal zárul.