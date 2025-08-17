augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyárbúcsúztató és Vendégmarasztaló Fesztivál

22 perce

Veteránautókkal indult az alsóörsi fesztivál

Címkék#31 Nyárbúcsúztató és Vendégmarasztaló Fesztivál#Alsóörs#veteránautó

Az alsóörsi 31. Nyárbúcsúztató és Vendégmarasztaló Fesztivál már a nulladik napon is különleges programmal várta az érdeklődőket.

Veol.hu

A Sirály parkban tartott veteránautó-bemutatón igazi ritkaságok sorakoztak fel pénteken: csillogó krómozású klasszikusok, gondosan felújított, több évtizedes modellek és a múlt század hangulatát idéző járművek kápráztatták el a közönséget Alsóörsön.

Régi idők autócsodái Alsóörsön Forrás: olvasói fotó
Régi idők autócsodái Alsóörsön
Forrás: olvasói fotó

Tűzijátékkal zárul az alsóörsi fesztivál

A fesztivál ezzel a programmal nosztalgikus, ugyanakkor látványos nyitányt kapott, amely a régi idők autócsodái mellett a közösségi élményt is erősítette. A szervezők szerint a látogatók a következő napokban is hasonlóan színes kínálatra számíthatnak a 31. Nyárbúcsúztató és Vendégmarasztaló Fesztiválon, amely szerdán, augusztus 20-án ünnepi tűzijátékkal zárul. 

Veteránautókkal indult az alsóörsi fesztivál

Fotók: Zórád Ferenc

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu