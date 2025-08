Már megint átaludtad az életed? – vagy csak végre pihentél?

„Sleep support family” vagy „non-sleep support family” – így nevezi a TikTok a két végletet, amiben felnőhet valaki. Az egyik csendben hagy aludni, a másik a párnádra pakolja a bűntudatot is. Az egyik szerint, ha délig alszol, akkor arra a testednek szüksége volt. A másik szerint nyolc óra után már túl vagy a nap felén.

Az alvás mennyisége nem karakterhiba – társadalmi nevelés kérdése is lehet.

Forrás: Illusztráció / ChatGPT

Csipkerózsikák világa

Az alvást támogató családok gyerekét nem ébresztették. Nem szóltak rá, ha délben kelt, nem gyanúsították lustasággal, nem számolták el az óráit. Az ellentétes oldalon viszont – ahol én is felnőttem – már a nyolcas kelés is luxus sokszor. „Csipkerózsika is felkelt már”, „ezalatt más egy fél háztartást megcsinál” – ismerős mondatok, ugye?

A legkedvesebb idézet, a magyar fülnek amit talán mindenki hallott már: „aki este legény, reggel is legyen az”. Ezt a mondatot soha nem kérte senki, mégis öröklődik, mint a porcelán étkészlet.

Az orvosok és alváskutatók szerint a tinédzsereknek napi 8-10 óra alvás javasolt, mert ez segíti az agy fejlődését, a memória rögzítését és a hangulatszabályozást. Felnőttként is ajánlott legalább 7 óra, de az egyéni szükséglet változó. Az alvásmegvonás vagy a tartós hajnali kelés stresszt, szorongást és koncentrációzavarokat okozhat, amelyek nem lustaság, hanem a test vészjelzései. Ha valakit egész életében azzal neveltek, hogy az alvás lustaság, az súlyos önértékelési problémákhoz is vezethet. Az alvás tehát nem luxus, hanem alapvető szükséglet, amit védeni kell.