Előbb jártak afrikaiak Amerikában, mint Kolumbusz? Mítoszok két eltűnt flotta körül

Rengeteg tudós foglalkozik világszerte az ősi civilizációk közötti kapcsolatok vizsgálatával. Az afrikai (főleg egyiptomi és núbiai) és a közép-, illetve dél-amerikai (leginkább maja, azték és inka) piramisépítészet között vannak vizuális és funkcionális hasonlóságok, de az általános vélekedés az, hogy időrendben, földrajzilag és kulturálisan teljesen külön fejlődtek ki. Ennek ellenére számos alternatív elmélet látott napvilágot arról, hogy kik lehettek az első nem amerikai látogatók a kontinensen – Kolumbusz érkezése előtt. Két eltűnt flotta adja a rejtély gerincét, amit a Mali „Arany Király” elődje építtetett.

Amerika térképe 1596-ból

Forrás: wikipédia

A 20. századtól vitatják, hogy Kolumbusz érte el elsőként Amerika partjait

Ivan Van Sertima 1976-os könyve, They Came Before Columbus, adta a legnagyobb lökést. Ebben azt állítja, hogy nyugat-afrikai tengerészek elérhették Amerikát évszázadokkal Kolumbusz előtt.

A leggyakrabban emlegetett teóriák szerint az első kapcsolatokat:

föníciaiak létesíthették, akik fejlett hajózási tudásuk révén akár az Atlanti-óceánt is átszelhették volna,

kínaiak, konkrétan Zheng He admirális flottája a 15. században,

vikingek, akik ténylegesen eljutottak Észak-Amerikába (pl. L’Anse aux Meadows, Newfoundland, 1000 körül),

máltai templomosok vagy kelta hajósok, akik mítoszok szerint nyugat felé indultak ismeretlen földre,

vagy épp a már említett nyugat-afrikai mali hajósok, Abu Bakr II idejében.

Ki volt Abu Bakr II?

A 14. század elején, a mai Mali területén virágzott a Mali Birodalom, amely akkoriban a világ egyik leggazdagabb és legkulturáltabb állama volt. Ennek a birodalomnak volt uralkodója Abu Bakr II, akinek nevét legtöbben csak onnan ismerik, hogy Mansa Musa, a legendás aranykirály, tőle örökölte a trónt. Mansa Musa híres 1324-es mekkai zarándokútján elmondta: elődje egy tengeri expedícióra indult, mert meg akarta tudni, hová vezet az Atlanti-óceán végtelen kéksége.

Őfelsége nem hitte el, hogy az óceánnak nincs vége. Felépített 200 hajót, legénységgel és élelemmel, és elindította őket nyugat felé

– idézi Mansa Musát al-Umari arab történetíró.