Angolnatelepítések

Egykor még hemzsegtek az angolnák a Balatonban

Közel ötszáz tonna elpusztult hal kellett ahhoz, hogy a pénzéhséget felváltsa a józan ész és véget érjen a balatoni angolnatelepítés.

1991-ben közel 400 tonna angolna pusztult el a Balatonban. Bár több száz ember dolgozott éjt nappallá téve a tetemek eltakarításán, a helyzet így is kilátástalan volt. Az elhullott halak ezüst-fekete szőnyegként borították a partokat, a csónakázók pedig csak az úszó maradványok között lavírozva tudtak haladni - írja a toretro.hu

Magyarország 1962-ben kezdte meg az angolnatelepítést
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Hogyan került angolna a Balatonba?

Már a 20. század előtt is akadtak feljegyzések angolnák előfordulásáról a tóban, ám a Sió-zsilip megépítése után természetes úton már nem juthattak ide. Az angolna kizárólag a Sargasso-tengerben képes szaporodni, az alig pár milliméteres ivadékok pedig az áramlatok segítségével sodródnak el a világ különböző pontjaira. Európa partjait elérve, már üvegangolna alakban kezdenek a folyókon felfelé vándorolni. Egykor így jutottak el a Balatonba is – legalábbis addig, amíg a vízrendezések és a zsiliprendszer el nem zárták előlük az utat.

Mivel az angolna fogságban nem képes szaporodni, az állomány fenntartására a halászok üvegangolnákat gyűjtöttek be, majd tavakba telepítették őket. Magyarországon az ötlet 1961-ben kapott lendületet: a valutahiánnyal küzdő állam számára nagy csábítást jelentett, hogy a német piac szinte korlátlan mennyiségben vásárolta fel a kifejlett angolnákat. Így a Balatonból afféle óriási nevelőmedencét csináltak, és 1962 és 1991 között több mint 80 millió példányt engedtek a tóba – messze túlhaladva minden ésszerű határt. Bár az üzlet virágzott, az ökológiai károk már a kezdetektől jelentősek voltak: az angolna számos őshonos hal ikráját elpusztította, a kövek között élő rákféléket pedig gyakorlatilag kiirtotta. Mindezek ellenére az állomány még ma is jelentős, hiszen az angolna akár 70–80 évig is elél, így a telepítések megszűnése (1991) után is hosszú ideig fennmaradt a jelenlétük.

A nagy balatoni angolnapusztulások

Tömeges pusztulások pontos okai továbbra is homályban maradtak. Az 1991-es esetet eleinte egy parazita megjelenésével magyarázták, ám ugyanolyan tüneteket már az 1985-ben elpusztult példányokon is találtak, amikor ez a féreg még nem fordult elő a tóban. Az a feltevés sem állja meg a helyét, hogy egyszerűen az ívásra képtelen, ivarérett angolnák pusztultak volna el, hiszen ebben az esetben az állománynak már régen eltűntnek kellene lennie. Valószínűbb, hogy a kedvezőtlen környezeti tényezők szerencsétlen összejátszása vezetett a katasztrófákhoz. A túl magas egyedsűrűség mellett például az 1985-ös és az 1991-es nyarat szokatlanul tartós hőség előzte meg (utóbbi esetben egy hétig 30 °C feletti vízhőmérséklettel). A hőstressz által legyengített halak így már nem tudtak ellenállni a vízbe kerülő vegyszereknek – főként a rovarirtóknak –, amelyekre egyébként is érzékenyebbek, mint a legtöbb halfaj.

A végső magyarázat ugyan sosem született meg, de a két nagy pusztulás elég volt ahhoz, hogy 1991-ben végleg leállítsák a betelepítéseket. A rothadó tetemek látványa és szaga a nyár közepén végleg elvette a kedvet attól, hogy a Balatont továbbra is „nevelőmedenceként” használják. Ha minden jól alakul, a természet néhány évtized alatt helyrehozza a károkat – és az angolna története csupán egy tanulságos fejezet marad a magyar tenger múltjában.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
