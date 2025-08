Anna néni és Ágfalva a VII. Kőfeszten

– Ha már szóba kerültek a tavalyi izgalmak. Folytatódnak-e a színházi produkciók?

– Igen. Ez a nyitásunk is nagy közönségsikert aratott. Pokorny Lia visszatér hozzánk, ezúttal a Liasion című estjével, de József Attila Szabad ötletek jegyzéke is meghallgatható, miképpen Lázár Csaba „örökös” kőfesztesünk erre a fesztiválra megint ősbemutatóval készült: Babits Mihály előtt tiszteleg az „Örökkék ég a felhők mögött” Négyessy Katalin csellójátékával a kővágóörsi római katolikus templomban, ahol az egész fesztivál nyitóeseményeként a Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenye lesz hallható augusztus 6-án, szerdán. De az irodalom egy másik ősbemutató kapcsán is megjelenik, hiszen Szentkirályi-Fittler József legújabb haikukötetének megjelenését a Kőfesztre időzítette, amelyből Kolti Helga színművész fog felolvasni Mojzer Antal fagottjátéka kíséretében.

– Sokszor elmondta, de járva a rendezvényein, mélyen igaznak gondolom magam is: a Kőfesztnek az is a célja, hogy a szellem gyarapodjék. Lesz kerekasztal idén is?

– A szellem nem csak az által gyarapodhat, de természetesen Bartal Csaba vezetésével megint lesz Múlt-kor kerekasztal. Tartjuk magunkat ahhoz, hogy a trianoni – tessék, megint egy kapcsolódás Ágfalvához – tematikához kötődő, de napjaink súlyos kérdéseit érintő témát válasszunk. Ezúttal a Trianon után rendvédelem és hadsereg kerül terítékre Szakály Sándor és Balog Attila történészek segítségével. De kerekasztalnak tekinthetjük a fűzvesszőzés, szalmázás, csuhézás, gyékényezés és kosárfonás múltját, jelenét és jövőjét taglaló beszélgetést is, miképpen a StEfrem tagjaival való társalgást arról, hogy mi változott az elmúlt esztendőben. Sok minden, annyit elárulhatok.

– Ugyan nem klasszikus színház, de évek óta a leglátogatottabb esemény Hideg Anna néni mesélése, éneklése. Idén is lesz alkalmunk élvezni?

– Természetesen. Anna néni július végén már a 89. életévét is betölti – tervezzük is, hogy a 2026-os pünkösdi Szabad táncházon egy gálával köszöntsük –, de jön és mesél, valamint a Kőfeszt Folkklub Extrában ördöngösfüzesi dalokat énekel és tanít Navratil Andreával Kékkúton. Ott, ahol Szulák Andreának is meglesz a kőfesztes debütálása. S ha már szóba került: bevált az a tavalyi ötletünk is, hogy a kötetlen reggelizésre van lehetőség a művészekkel. Idén Szulák Andreával, az interaktív gyerekprogrammal jelentkező Horváth Lilivel, valamint a jelenlegi musicalszínészet kiemelkedő klasszisaival, Szaszák Zsolttal és Zámbó Brigittával lesz erre lehetőségük.