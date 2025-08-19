augusztus 19., kedd

Őszi invázió

15 perce

Újabb árvaszúnyograjzás várható a Balatonnál

Címkék#árvaszúnyog generáció#Balaton#limnológiai kutatóintézet

A Hun-Ren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 2025. augusztus közepén átfogó vizsgálatot végzett a balatoni árvaszúnyoghelyzetről.

Veol.hu

Az eredmények szerint a meleg idő és az átlagosnál magasabb algakoncentráció kedvező feltételeket teremt az új árvaszúnyog-generáció számára, így augusztus végétől szeptemberig további folyamatos, helyenként intenzív rajzásokra lehet számítani.

Visszatér az árvaszúnyog rajzás.
Újabb árvaszúnyograjzás várható
Forrás: Hun-Ren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

Az árvaszúnyog tömeges jelenléte rossz hatással volt a turizmusra

Bár az idei első generáció kirajzása júliusban lezárult, a lerakott petékből új lárvák fejlődtek ki. A most kibújó egyedek gyorsan növekednek, a rajzás csúcsa pedig szeptemberre várható. Az eddig zavaró rajzások főként a Siófoki-medence déli partján jelentkeztek, de a következő hetekben a teljes tó területén egyenletesen megjelenhetnek, így a korábban érintetlen nyugati partszakaszok is számíthatnak tömeges rajzásokra.

Tekintettel arra, hogy egyes területeken az idei árvaszúnyograjzások jelentős kellemetlenségeket okoztak, amelyeknek gazdasági következményei is voltak a turizmus terén, ezért mindenképpen jogos igény az ilyen kiugró mértékű rajzások lehetőség szerinti megakadályozása.

– írják közleményükben. A kutatóintézet felhívja a figyelmet, hogy az idei rajzások jelentős kellemetlenséget okoztak, és gazdasági hatással is voltak a turizmusra. A jelenség mérsékléséhez célzott, tudományos alapú limnológiai elemzések és beavatkozások szükségesek. Kiemelt fontosságú a tóba jutó tápanyagok, különösen a foszfor mennyiségének csökkentése, hiszen a klímaváltozás okozta felmelegedés mellett is magas algaprodukciók alakulhatnak ki, amelyek tömeges árvaszúnyograjzásokhoz vezetnek.

 

