Balaton

1 órája

Nekünk kellemetlen, nekik hasznos az árvaszúnyograjzás (+ videó)

Címkék#rajzás#HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet#árvaszúnyog

Az egyre élénkülő árvaszúnyograjzás sokakat kellemetlenül érinthet. Zavarja a nyaralást, a sportolás, a munkát. Vannak azonban olyanok, akik örülnek neki, és ha nyitott szemmel járunk, bepillanthatunk az ökológiai rendszerek működésébe.

Veol.hu

Az árvaszúnyograjzás hatására sokkal több hálószövő pók jelent meg, amiket egy éjszakai séta során a lámpák közelében megfigyelhetünk, amint a hálójukba ragadt szúnyogcsemetéket raktározzák el későbbi fogyasztásra - írja a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Facebook-bejegyzésében

A madarak hatalmas csapatokba verődve vadásznak az árvaszúnyogokra
A madarak hatalmas csapatokba verődve vadásznak az árvaszúnyogokra
Fotó: BalatonScience/Facebook

Van egy másik állatcsoport is, akik örömüket lelik az árvaszúnyograjzásban. A madarak magányosan, vagy kisebb-nagyobb csapatokba verődve kapkodják el a rovarokat, így nekünk kevesebb bosszúság jut. 

Az árvaszúnyograjzás haszonélvezői

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet azt írta, ilyenkor a növényi terméseket fogyasztó seregélyek kapva kapnak az alkalmon és táplálékot váltanak. Nagy csapatokba verődve megszállják a part menti fákat, ahol felzavarják az árvaszúnyogokat és nagyot lakmároznak belőlük.

"Az ilyen típusú tápanyagbeáramlások egy ökoszisztémába számos rövid távú (pl. tápanyagdúsulás, táplálékforrás bősége miatti táplálkozásbiológiai változások – szőlő helyett árvaszúnyog), középtávú (pl. populációs kilengések – pókszaporulat és szokásosnál nagyobb madárcsapatok, ezzel a versenyviszonyok változása), és ha ezek az események gyakrabban ismétlődnek, hosszú távú hatást (pl. közösségszerkezet módosulás) eredményezhetnek" - fogalmaznak a posztban. 

 

