Nekünk kellemetlen, nekik hasznos az árvaszúnyograjzás (+ videó)

Az árvaszúnyograjzás hatására sokkal több hálószövő pók jelent meg, amiket egy éjszakai séta során a lámpák közelében megfigyelhetünk, amint a hálójukba ragadt szúnyogcsemetéket raktározzák el későbbi fogyasztásra - írja a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Facebook-bejegyzésében.

A madarak hatalmas csapatokba verődve vadásznak az árvaszúnyogokra

Fotó: BalatonScience/Facebook

Van egy másik állatcsoport is, akik örömüket lelik az árvaszúnyograjzásban. A madarak magányosan, vagy kisebb-nagyobb csapatokba verődve kapkodják el a rovarokat, így nekünk kevesebb bosszúság jut.

Az árvaszúnyograjzás haszonélvezői

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet azt írta, ilyenkor a növényi terméseket fogyasztó seregélyek kapva kapnak az alkalmon és táplálékot váltanak. Nagy csapatokba verődve megszállják a part menti fákat, ahol felzavarják az árvaszúnyogokat és nagyot lakmároznak belőlük.

"Az ilyen típusú tápanyagbeáramlások egy ökoszisztémába számos rövid távú (pl. tápanyagdúsulás, táplálékforrás bősége miatti táplálkozásbiológiai változások – szőlő helyett árvaszúnyog), középtávú (pl. populációs kilengések – pókszaporulat és szokásosnál nagyobb madárcsapatok, ezzel a versenyviszonyok változása), és ha ezek az események gyakrabban ismétlődnek, hosszú távú hatást (pl. közösségszerkezet módosulás) eredményezhetnek" - fogalmaznak a posztban.