Árverezés

1 órája

Elképesztően olcsón juthatsz belvárosi lakáshoz, ezt kell tenned érte

Sümegen árverés alá kerül egy belvárosi lakás mindössze 10 millió forintért, az érdeklődők októberig licitálhatnak.

Veol.hu

Sümegen ritka lehetőség kínálkozik az ingatlanpiacon: egy 3. emeleti lakást mindössze 10 millió forint körüli kikiáltási áron árvereznek. Az árverés október 7-ig tart, így több hét áll rendelkezésre a licitálásra.

A 3. emeleti lakás árverés útján kerül hamarosan új tulajdonoshoz. Fotó: arveres.mbvk.hu
A 3. emeleti lakás árverés útján kerül hamarosan új tulajdonoshoz
Fotó: arveres.mbvk.hu

Ez az árverés sokakat érdekel

Ilyen alacsony kezdő összeggel belvárosi lakás ritkán kerül piacra, így az esemény azonnal felkeltette a város figyelmét. Az ingatlan különlegessége, hogy bejegyzett haszonélvezeti jog terheli, így a sikeres árverés után sem kötelező a bentlakónak kiköltöznie. A lakás belülről előre egyeztetett időpontban tekinthető meg, de kívülről bárki szemügyre veheti.

A Kálvária tér csendes, mégis központi fekvése és a társasház ritka kombinációt kínál. A 10 millió forintos kikiáltási ár igazi kuriózum a helyi ingatlanpiacon, ami felkeltheti mind a befektetők, mind a város iránt érdeklődők figyelmét.

 

