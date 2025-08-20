Elképesztően olcsón juthatsz belvárosi lakáshoz, ezt kell tenned érte

Sümegen ritka lehetőség kínálkozik az ingatlanpiacon: egy 3. emeleti lakást mindössze 10 millió forint körüli kikiáltási áron árvereznek. Az árverés október 7-ig tart, így több hét áll rendelkezésre a licitálásra.

A 3. emeleti lakás árverés útján kerül hamarosan új tulajdonoshoz

Fotó: arveres.mbvk.hu

Ez az árverés sokakat érdekel

Ilyen alacsony kezdő összeggel belvárosi lakás ritkán kerül piacra, így az esemény azonnal felkeltette a város figyelmét. Az ingatlan különlegessége, hogy bejegyzett haszonélvezeti jog terheli, így a sikeres árverés után sem kötelező a bentlakónak kiköltöznie. A lakás belülről előre egyeztetett időpontban tekinthető meg, de kívülről bárki szemügyre veheti.

A Kálvária tér csendes, mégis központi fekvése és a társasház ritka kombinációt kínál. A 10 millió forintos kikiáltási ár igazi kuriózum a helyi ingatlanpiacon, ami felkeltheti mind a befektetők, mind a város iránt érdeklődők figyelmét.