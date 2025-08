Vége Asraf Hakimi karrierjének? 15 évre is börtönbe kerülhet a friss Bajnokok Ligája-győztes

Új szakaszba lépett Asraf Hakimi, a Paris Saint-Germain marokkói válogatott játékosa ellen indított nemi erőszak ügy. A Le Parisien beszámolója szerint a nanterre-i ügyészség elkészítette a vádiratot, amely alapján bíróság elé állíthatják a 26 éves hátvédet. A döntés a vizsgálóbíró kezében van: ő határozza meg, indul-e tárgyalás, amely akár 15 év szabadságvesztéssel is végződhet. A hírt több hazai média is leközölte.

Nagyot fordult a világ Asraf Hakimi életében néhány hónappal a BL-győzelem után

Forrás: naphire.hu

A feljelentés háttere, aminek miatt börtönbe kerülhet Asraf Hakimi

A történet még 2023 februárjára nyúlik vissza, amikor egy 24 éves nő feljelentést tett a futballista ellen. Elmondása szerint közösségi médián keresztül kezdtek el beszélgetni, majd Hakimi – miközben felesége és gyerekei Dubajban tartózkodtak – Uberrel vitette el magához a nőt boulogne-i otthonába. A nő szerint a sportoló először szájon csókolta őt, majd tiltakozása ellenére is folytatta a fizikai közeledést, erőszakkal magához ölelte, és nemi aktust kezdeményezett. A hölgy végül ellökte magától Hakimit, sms-ben értesítette barátját, aki elvitte őt.

Hakimi tagad, a védelem zsarolást emleget

A rendőrségi kihallgatáson a nő bemutatta a nyomozóknak az üzenetváltásokat is, Hakimi azonban tagadta a vádakat. Ügyvédje szerint az egész történet egy zsarolási kísérlet része, és a feljelentő anyagi haszonszerzésre törekedett, ráadásul mentális problémákkal is küzd. A játékos egy 2025 januárjában adott interjúban úgy fogalmazott: „amikor sikeres vagy, könnyű célponttá válsz”, és továbbra is bízott a bíróságban.

A fordulat: vádirat és büntetőeljárás

Augusztus 1-jén a francia ügyészség közleményben jelezte: a nő állításait hitelesnek tartják, ezért vádat emeltek, és büntetőeljárást kezdeményeztek Hakimi ellen. A következő lépést a vizsgálóbíró teszi meg: ha elrendeli a tárgyalást, az ügy akár évekre is beárnyékolhatja a játékos karrierjét.

Karrierje csúcsán: sportpályafutása fénykorát éli

Mindez egy olyan időszakban történik, amikor Hakimi pályafutása csúcsán jár. A Paris Saint-Germainnel megnyerte a francia bajnokságot, a Francia Kupát, és kiemelkedő teljesítménnyel járult hozzá a Bajnokok Ligája-győzelemhez is: az Inter elleni döntőben gólt szerzett, és összesen kilenc gólban vállalt szerepet a sorozat során. A klubvilágbajnokságon is erőssége volt a csapatnak, amely végül ezüstérmet szerzett. A világ egyik leggyorsabb jobb oldali védőjeként számon tartott Hakimi jelenleg Puerto Ricóban nyaral barátjával, Kylian Mbappéval. Szerződése a PSG-nél 2029-ig érvényes.