Megdöbbentő csökkenés jöhet: Veszprém átlagbérek a háromkulcsos szja árnyékában

Címkék#Tisza Párt#átlagbér#adó#átlagkereset#szja

Az új adótervek árnyékában a Veszprémben dolgozók keresete is veszélyben. A tervezett háromkulcsos szja komoly változást hozna az átlagbérek nettójában.

2025 első negyedévében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete Veszprém megyében 608 162 forintot ért el, ami a Közép-Dunántúl régió átlagbérei alatt helyezkedik el, de országos összehasonlításban is mérsékeltnek számít – tette közzé a KSH adataiban.

Átlagbérek Veszprém megyében 2025 I. negyedév: 608 162 Ft?
Átlagbérek Veszprém megyében 2025 I. negyedév: 608 162 Ft?
Forrás: ChatGPT / Illusztráció

Átlagbérek és a tervezett szja-változás

Magyarországon 2011 januárjától vezették be az egykulcsos szja-t, kezdetben 16%-os mértékkel, amely 2016-tól 15%-ra mérséklődött. Ezt a tizenöt éves intézményt a Tisza Párt által javasolt háromkulcsos személyi jövedelemadó fenyegetheti. A tervezet szerint a havi 416 ezer forintnál magasabb keresetekre lépne életbe a magasabb kulcs, így nemcsak az átlag-, hanem a mediánjövedelemmel rendelkezők is többletadóval szembesülnének.

Veszprémben a 608 162 forintos bruttó átlagbér jelenleg 15%-os szja mellett körülbelül 515 ezer forint nettót jelent. A háromkulcsos rendszer bevezetésével a nettó bér havonta 15–20 ezer forinttal csökkenhetne, a magasabb keresetűeknél ennél jelentősebb veszteséggel. Például egy 6 millió forintos éves jövedelem esetén az első 5 millió forint után 15% adót kellene fizetni, míg a fennmaradó 1 millió forintra már 22%-os kulcs vonatkozna. Így érdemes kiszámolni, hogy az átlagbérek mennyivel csökkennének a Tisza-csomag hatására, ha a 15%-os kulcs mellett életbe lépne a 22 és 33%-os sáv is Veszprémben.

Regionális átlagbérek Veszprémben és a Közép-Dunántúlon

A Közép-Dunántúli régió átlagkeresete meghaladja az országos átlagot, de a tervezett háromkulcsos szja itt is érezhető nettó csökkenést okozna a dolgozóknak. A Veszprém megyében alkalmazottak a mediánjövedelemmel rendelkező sávban is a 22%-os kulcs alá esnének, így a bércsökkenés nem csupán a kiemelt fizetésekre korlátozódna.

A Tisza-adó jelentős hatással lehet a családi költségvetésekre és a helyi gazdaságra, mivel az átlagbérek nettó csökkenése minden szinten érezhető lenne.

 

