augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Búcsú a hívektől

1 órája

Elköszönt az atya, aki megitta a szenteltvizet a reptéren

Címkék#Kulcsár Dávid#szentmis#Szent Mihály-székesegyházban

Veszprémben búcsút vettek Kulcsár Dávid káplántól, aki új kihívás előtt áll. Az atya szolgálata éveken át meghatározó volt a helyi közösség életében.

Veol.hu

A veszprémi hívek vasárnap délután különleges alkalomra gyűltek össze a Szent Mihály-székesegyházban: hálaadó szentmisén köszönték meg az elmúlt évek közös szolgálatát Kulcsár Dávid káplánnal. Az atya, aki 2019 óta teljesített szolgálatot Veszprémben, hamarosan új feladatkörben folytatja hivatását: augusztus 15-től az Apostoli Nunciatúrán  titkári megbízatást lát el.

Az atya elkötelezetten vezette a közösséget, mindig példát mutatva mindenkinek Fotó: Kulcsár Dávid facebook
Az atya elkötelezetten vezette a közösséget, példát mutatva mindenkinek 
Fotó: Facebook/Kulcsár Dávid

Az atya elkötelezetten szolgált mindig

A szentmise légköre egyszerre volt ünnepélyes és meghitt. A hívek, ministránsok, kórustagok és barátok mind azért jöttek, hogy hálát adjanak Istennek a közösen megtett útért, a sok bátorító szóért, a lelki vezetésért és az együtt megélt ünnepekért. A templom falai között felcsendülő énekek és imádságok nemcsak a búcsúzásról szóltak, hanem a közösség szeretetéről és összetartásáról is. A szentmise légköre egyszerre volt ünnepélyes és meghitt. A hívek, ministránsok, kórustagok és barátok mind azért jöttek, hogy hálát adjanak Istennek a közösen megtett útért, a lelki vezetésért és az együtt megélt ünnepekért. A templom falai között felcsendülő énekek és imádságok a közösség szeretetét és összetartását fejezték ki.

A mise végén a hívek személyesen is elköszönhettek tőle. Sokan kézfogással, öleléssel, apró ajándékokkal fejezték ki hálájukat. Bár a búcsú fájdalmas volt, a szívben ott volt a remény is: az új szolgálat új lehetőségeket hoz, és a közös imákban továbbra is összekapcsolódnak az utak.

A mise végén a hívek személyesen is elköszöntek Dávid atyától, illetve aláírásukkal ellátott emléklapot adtak át neki hálájuk jeleként
Fotó: Facebook/Kulcsár Dávid

Kulcsár Dávid neve a veol.hu olvasói számára is ismerősen cseng, hiszen nemrég különös eset történt vele, amiről beszámoltunk. Dávid atya mindig magánál tart egy betegellátó csomagot, ahogy ő nevezi. Ennek része egy kis fémcső, ami szenteltvizet tartalmaz. Azonban Vatikán felé a budapesti reptéren kellemetlen meglepetés fogadta: az ellenőrzéskor nem engedték át a kis fémcsövet és a szenteltvizet, az atyát választás elé állították.

A szentmise légköre egyszerre volt ünnepélyes és meghitt
Fotó: Facebook/Kulcsár Dávid

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu