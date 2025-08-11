Elköszönt az atya, aki megitta a szenteltvizet a reptéren

A veszprémi hívek vasárnap délután különleges alkalomra gyűltek össze a Szent Mihály-székesegyházban: hálaadó szentmisén köszönték meg az elmúlt évek közös szolgálatát Kulcsár Dávid káplánnal. Az atya, aki 2019 óta teljesített szolgálatot Veszprémben, hamarosan új feladatkörben folytatja hivatását: augusztus 15-től az Apostoli Nunciatúrán titkári megbízatást lát el.

Az atya elkötelezetten vezette a közösséget, példát mutatva mindenkinek

Fotó: Facebook/Kulcsár Dávid

Az atya elkötelezetten szolgált mindig

A szentmise légköre egyszerre volt ünnepélyes és meghitt. A hívek, ministránsok, kórustagok és barátok mind azért jöttek, hogy hálát adjanak Istennek a közösen megtett útért, a sok bátorító szóért, a lelki vezetésért és az együtt megélt ünnepekért. A templom falai között felcsendülő énekek és imádságok nemcsak a búcsúzásról szóltak, hanem a közösség szeretetéről és összetartásáról is. A szentmise légköre egyszerre volt ünnepélyes és meghitt. A hívek, ministránsok, kórustagok és barátok mind azért jöttek, hogy hálát adjanak Istennek a közösen megtett útért, a lelki vezetésért és az együtt megélt ünnepekért. A templom falai között felcsendülő énekek és imádságok a közösség szeretetét és összetartását fejezték ki.

A mise végén a hívek személyesen is elköszönhettek tőle. Sokan kézfogással, öleléssel, apró ajándékokkal fejezték ki hálájukat. Bár a búcsú fájdalmas volt, a szívben ott volt a remény is: az új szolgálat új lehetőségeket hoz, és a közös imákban továbbra is összekapcsolódnak az utak.

Kulcsár Dávid neve a veol.hu olvasói számára is ismerősen cseng, hiszen nemrég különös eset történt vele, amiről beszámoltunk. Dávid atya mindig magánál tart egy betegellátó csomagot, ahogy ő nevezi. Ennek része egy kis fémcső, ami szenteltvizet tartalmaz. Azonban Vatikán felé a budapesti reptéren kellemetlen meglepetés fogadta: az ellenőrzéskor nem engedték át a kis fémcsövet és a szenteltvizet, az atyát választás elé állították.