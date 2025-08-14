Audi A5-öst köröz a Balatonfüredi Rendőrkapitányság

Körözést adott ki 2025.07.31-én a balatonfüredi rendőrség egy eltűnt autó miatt, olvasható a police.hu-n. Az NHK-098 rendszámú Audi A5 típusú gépkocsi bűncselekmény tárgya.

Barna színű Audi A5 megtalálásában kérik a lakosság segítségét

Kép: police.hu

A magyar rendszámú Audi A5-tel kapcsolatban várják a bejelentéseket

Aki látta a gépkocsit, vagy információval rendelkezik annak tartózkodási helyéről, haladéktalanul értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívón vagy a megadott elérhetőségek egyikén. A hatóság hangsúlyozza: a bejelentés névtelenül is megtehető, és minden apró részlet közelebb vihet a jármű felkutatásához.