Látta ezt a gépkocsit?
25 perce
Audi A5-öst köröz a Balatonfüredi Rendőrkapitányság
Országos körözést adtak ki egy Balatonfüredről eltűnt barna Audi A5-ösre. A rendőrség kéri, hogy aki látja a járművet, azonnal jelezze a hatóságnak a megadott elérhetőségek egyikén.
Körözést adott ki 2025.07.31-én a balatonfüredi rendőrség egy eltűnt autó miatt, olvasható a police.hu-n. Az NHK-098 rendszámú Audi A5 típusú gépkocsi bűncselekmény tárgya.
A magyar rendszámú Audi A5-tel kapcsolatban várják a bejelentéseket
Aki látta a gépkocsit, vagy információval rendelkezik annak tartózkodási helyéről, haladéktalanul értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívón vagy a megadott elérhetőségek egyikén. A hatóság hangsúlyozza: a bejelentés névtelenül is megtehető, és minden apró részlet közelebb vihet a jármű felkutatásához.
