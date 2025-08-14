augusztus 14., csütörtök

Látta ezt a gépkocsit?

Audi A5-öst köröz a Balatonfüredi Rendőrkapitányság

Országos körözést adtak ki egy Balatonfüredről eltűnt barna Audi A5-ösre. A rendőrség kéri, hogy aki látja a járművet, azonnal jelezze a hatóságnak a megadott elérhetőségek egyikén.

Körözést adott ki 2025.07.31-én a balatonfüredi rendőrség egy eltűnt autó miatt, olvasható a police.hu-n. Az NHK-098 rendszámú Audi A5 típusú gépkocsi bűncselekmény tárgya.

Barna színű Audi A5 megtalálásában kérik a lakosság segítségét Kép: police.hu
Barna színű Audi A5 megtalálásában kérik a lakosság segítségét
Kép: police.hu

A magyar rendszámú Audi A5-tel kapcsolatban várják a bejelentéseket

Aki látta a gépkocsit, vagy információval rendelkezik annak tartózkodási helyéről, haladéktalanul értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívón vagy a megadott elérhetőségek egyikén. A hatóság hangsúlyozza: a bejelentés névtelenül is megtehető, és minden apró részlet közelebb vihet a jármű felkutatásához. 

 

