Augusztus 20-a és a nagy magyar „reset gomb”

Augusztus 20-a környékén mindig úgy érezzük, mintha valami furcsa „országos újraindítás” történne. Van tűzijáték, kenyérszentelés, államalapítás meg Szent István, de a hétköznapi embernek ez inkább arról szól, hogy „na, innen már tényleg vége a nyárnak”. Mintha a rakparton felrobbanó rakéták nemcsak az eget világítanák be, hanem az agyunkban is felvillanna egy piros felirat: „Nyugi, haver, mostantól jön az iskola, a munka, a dugó meg a kabát.”

Fotó: Blackzheep/iStock

Persze, közben jólesik belegondolni: mi, magyarok, bármilyen királyt vagy rendszert túlélünk, csak a nyár végét nem tudjuk feldolgozni. Talán ezért van a tűzijáték: hogy legalább egyszer még úgy érezzük, minden színes és szép, mielőtt megint hétfő lesz.

 

