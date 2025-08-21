augusztus 21., csütörtök

Augusztus 20.

3 órája

Szent Istvánt és az új kenyeret ünnepelték Révfülöpön

Révfülöpön is megünnepelték Szent Istvánt és az új kenyeret. Az augusztus 20-ai rendezvényen átadták a Révfülöpért Emlékérmet is.

Seres Elizabeth

A Révfülöpi Szabadtéri Színpadnál gyűltek össze az ünneplők este hat órától, hogy együtt emlékezzenek meg Szent István királyról, az államalapításról és az új kenyér ünnepéről. Az augusztus 20-a alkalmából megrendezett ünnepi eseményen köszöntő beszédet mondott Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő, valamint Kondor Géza, Révfülöp polgármestere. Az ünnepi program része volt az elismerések átadása, majd a hagyományoknak megfelelően megszentelték és megáldották az új kenyeret, amely a nemzeti összetartozás és a mindennapi munka gyümölcsének jelképe.

Augusztus 20-a Révfülöpön: megható ünnepi beszédet mondott Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő
Augusztus 20-a, Révfülöp: megható ünnepi beszédet mondott Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő a nagyközségben 
Fotó: Navracsics Tibor/Facebook

Augusztus 20-a jelentősége

Az ünnepi beszédekben kiemelt szerepet kapott a nemzeti összetartozás, a hagyományok megőrzése és a jövőbe vetett bizalom. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter rámutatott: „Szent István öröksége ma is élő hagyaték, hiszen az általa megteremtett államiság tette lehetővé, hogy a magyar nemzet évszázadok viharai között is megőrizze identitását.” Szavai szerint a múlt tisztelete és a jelen kihívásai közötti egyensúly segíthet abban, hogy Magyarország biztonságos és kiszámítható otthon maradjon mindenki számára – fogalmazott. 

A miniszter arra is emlékeztetett, hogy az ünnep üzenete túlmutat a történelmi visszatekintésen: „Az új kenyér nem csupán a mindennapi életünket biztosító táplálékot jelenti, hanem azt is, hogy képesek vagyunk közösen dolgozni és közösen teremteni a jövőt.”

Kondor Géza polgármester köszöntőjében kiemelte a település közösségének szerepét: „Révfülöp mindig is a balatoni összetartozás egyik szimbóluma volt. Az új kenyér megszentelése számunkra azt is jelenti, hogy hálát adunk a mindennapokért és az itt élők kitartó munkájáért.” A polgármester párhuzamot vont a település fejlődése és a közösség együttes munkája között, kiemelve, hogy Révfülöpön az elmúlt években több régi álom is valóra vált: megújult a rózsakert, megnyílt a kulturális és turisztikai központ, valamint a kormányablak is a helyiek kényelmét szolgálja.

Az ünnepségen adták át Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Révfülöpért Emlékérem kitüntetését is, amelyet Molnár Lászlóné vehetett át, aki hosszú éveken át aktívan részt vett a község kulturális és közösségi életében. A program zárásaként Szakács Péter plébános megszentelte és megáldotta az új kenyeret, amely a magyarok számára a mindennapi megélhetés, a munka és az összetartozás jelképét hordozza. Az ünnepség meghitt pillanata volt, amikor a megszentelt kenyeret a jelenlévők között megosztották, ezzel is kifejezve a közösség összetartozását.

A Balaton partján, a nyári alkony fényében zajló rendezvény egyszerre idézte meg a hagyomány tiszteletét és a közös ünneplés örömét. Az esemény méltó módon emlékeztette a résztvevőket arra, hogy augusztus 20. a magyar történelem és a keresztény hit találkozásának ünnepe, amelyet nemzedékek óta tisztelettel és büszkeséggel őriznek.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
