Koszorúzás, kenyérszentelés, irodalmi est

38 perce

Az államalapítás ünnepére készül Pápa

Címkék#augusztus 20. ünnep#Pápa (város)#Esterházy-kastély#Für Anikó

Pápa városa idén is méltóképpen készül az augusztus 20-ai ünnepségre. Államalapító Szent István király ünnepén a programok a hagyományokhoz hűen tiszteletadással, szakrális elemekkel és kulturális élményekkel várják az érdeklődőket az Esterházy-kastély mögötti szabadtéri színpadon.

Haraszti Gábor

Az augusztus 20-ai ünnepség 17.30-kor koszorúzással kezdődik az Országzászló emlékműnél, majd a 18 órai kenyérszentelésen a történelmi egyházak képviselői működnek közre. Ezt követően ünnepi beszédet mond Grőber Attila polgármester, majd a közönség különleges kulturális élmény részese lehet: a Minden titok című zenés irodalmi utazás várja a látogatókat, ahol többek között Ady Endre, József Attila, Kaffka Margit, Bereményi Géza, Zelk Zoltán, Erdős Virág és Pilinszky János versei hangzanak el.

Augusztus 20-ai ünnepség lesz Pápán, az Esterházy-kastély szabadtéri színpadán
Az augusztus 20-ai ünnepség vendégművészei Für Anikó és Hrutka Róbert lesznek.
Fotó: kulturkikoto.hu

Az augusztus 20-ai ünnepség helyszíne a szabadtéri színpad lesz

A könnyed, lélekfrissítő, mégis mélyen megérintő előadás közreműködői Für Anikó, Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész és Hrutka Róbert, Fonogram- és Artisjus-díjas zenész, zeneszerző. Für Anikó színművész markáns színpadi jelenléte és Hrutka Róbert lírai zenéje érzékenyen fonódik össze az ünnepi műsorban, mely kortárs és klasszikus szövegek révén idézi meg mindazt, amit nemzeti identitásunkról, közös élményeinkről és kultúránkról gondolunk. 

A pápai ünnepség helyszíne a szabadtéri színpad, rossz idő esetén a programot a Jókai Mór Művelődési Központ színháztermében rendezik meg. Az esemény remek alkalom a közösségi együttlétre, a nemzeti összetartozás megélésére és a kulturális élmények befogadására. 

 

