57 perce
Ünnepi állománygyűlést tartott a Magyar Honvédség (+ galéria)
Az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékünnepe alkalmából a Magyar Honvédség Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központja ünnepi állománygyűlést tartott az Agóra Veszprém Kulturális Központban. Augusztus 20-a alkalmából az új kenyeret is megáldották.
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló
Az augusztus 20. alkalmából szervezett állománygyűlésen ünnepi beszédet mondott Kiss Péter alezredes, a Magyar Honvédség Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ Kiképzési főnökség főnöke.
Az alezredes beszédében elmondta, maroknyi nép vagyunk Európában, de vagyunk és nem voltunk. Mindannyiunk életében fontos születésünk pillanata, mert ez a kezdet, ami meghatározza, hogyan indulunk éltetünk útján. Kevesen tudják, hogy Szent István augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé. Élete végén ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, majd ezen a napon halt meg. Az ünnepnapot Szent László tette át augusztus 20-ára.
„Augusztus 20. nem csupán egy történelmi esemény évfordulója. Ez a nap identitásunk, közös múltunk és nemzeti jövőképünk ünnepe. Olyan örökség ez, mely ma is eligazít bennünket hivatásunkban és küldetésünkben katonaként, honvédként és magyarként" – mondta Kiss Péter.
Nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a
Szent István király olyan döntéseket hozott, melyek meghatározták a magyar történelem menetét. A keresztény hit felvételével, a nyugati kapcsolatok megerősítésével és a szervezett államrend kiépítésével ő tette lehetővé, hogy a magyarság ne tűnjön el a kor viharai között. Uralkodása alatt megszilárdította a hatalmat, megyéket alapított, egyházat szervezet és törvényeket hozott, mindezt azzal a céllal, hogy rendet és biztonságot teremtsen népe számára – hangzott el a beszédben.
Több mint ezer évvel később a Magyar Honvédség katonái Szent István örökségének méltó folytatói. Az örökség ma is arra tanít Kiss Péter szerint, hogy a haza védelme nem csupán múltbéli dicsőség, hanem
- jelenkori felelősség és
- jövőformáló tett.
Az alezredes elmondta, hogy az ünnepségen jelen lévő katonák teljesítik a legősibb küldetést, őrködnek a haza felett.
Az államalapítás ünnepe emlékeztet minket arra, hogy a haza védelme állandó készenlét. A Magyar Honvédség nemcsak az ország katonai ereje, hanem annak becsülete és biztonsági garanciája is. „Az eskü, amit letettünk változatlan: a haza szolgálata mindenek felett" – mondta Kiss Péter.
„Köszönnünk kell a kenyeret, mely augusztus 20-án az ünnepi asztal ékessége. A kenyér a magyar ember számára mindig is az életet, a megélhetést és az otthont jelentette. Azzal, hogy nemzeti színű szalaggal átkötött kenyérrel ünneplünk, kifejezzük, hogy a haza és az élet összekapcsolódik. Augusztus 20-án azt ünnepeljük, hogy van hazánk és vele együtt van otthonunk is. Ezen a napon hajtsunk fejet Szent István király öröksége előtt, és ne csak emlékezzünk, folytassuk is azt. Legyünk méltók elődeinkhez, viseljük büszkén az egyenruhát" – zárta beszédét Kiss Péter.
Az új kenyér megáldása
Az ünnepi beszéd után Szabó György alezredes, tábori lelkész megáldotta a nemzeti szalaggal átkötött kenyeret. Szabó György elmondta, ezen a napon és a holnapin államalapító királyunkra emlékezünk. Az új kenyér emlékeztet minket mennyei Atyánk gondviselésére, mivel benne ott van a föld termékenysége, a gazda munkája, a napsugár melege és az eső áldása, legfőképp pedig az Úristen hűséges szeretete, aki megáldja a vetést és beteljesíti az aratást. Katonaként nagy felelősségünk van őrizni azt az örökséget, melyet ránk hagyott Szent István királyunk – mondta a lelkész. „Őrizni és védeni hazánkat, benne azt az anyaföldet, mely évről évre bőséges termést ad a magyar embernek."
Ünnepi állománygyűlést tartott a Magyar HonvédségFotók: Fülöp Ildikó/Napló