Ünnepi állománygyűlést tartott a Magyar Honvédség (+ galéria)

Az augusztus 20. alkalmából szervezett állománygyűlésen ünnepi beszédet mondott Kiss Péter alezredes, a Magyar Honvédség Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ Kiképzési főnökség főnöke.

Ünnepi állománygyűlés augusztus 20. alkalmából

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Az alezredes beszédében elmondta, maroknyi nép vagyunk Európában, de vagyunk és nem voltunk. Mindannyiunk életében fontos születésünk pillanata, mert ez a kezdet, ami meghatározza, hogyan indulunk éltetünk útján. Kevesen tudják, hogy Szent István augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé. Élete végén ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, majd ezen a napon halt meg. Az ünnepnapot Szent László tette át augusztus 20-ára.

„Augusztus 20. nem csupán egy történelmi esemény évfordulója. Ez a nap identitásunk, közös múltunk és nemzeti jövőképünk ünnepe. Olyan örökség ez, mely ma is eligazít bennünket hivatásunkban és küldetésünkben katonaként, honvédként és magyarként" – mondta Kiss Péter.

Nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a

Szent István király olyan döntéseket hozott, melyek meghatározták a magyar történelem menetét. A keresztény hit felvételével, a nyugati kapcsolatok megerősítésével és a szervezett államrend kiépítésével ő tette lehetővé, hogy a magyarság ne tűnjön el a kor viharai között. Uralkodása alatt megszilárdította a hatalmat, megyéket alapított, egyházat szervezet és törvényeket hozott, mindezt azzal a céllal, hogy rendet és biztonságot teremtsen népe számára – hangzott el a beszédben.

Több mint ezer évvel később a Magyar Honvédség katonái Szent István örökségének méltó folytatói. Az örökség ma is arra tanít Kiss Péter szerint, hogy a haza védelme nem csupán múltbéli dicsőség, hanem

jelenkori felelősség és

jövőformáló tett.

Az alezredes elmondta, hogy az ünnepségen jelen lévő katonák teljesítik a legősibb küldetést, őrködnek a haza felett.

Az államalapítás ünnepe emlékeztet minket arra, hogy a haza védelme állandó készenlét. A Magyar Honvédség nemcsak az ország katonai ereje, hanem annak becsülete és biztonsági garanciája is. „Az eskü, amit letettünk változatlan: a haza szolgálata mindenek felett" – mondta Kiss Péter.