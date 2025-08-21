Augusztus 20-án életre kelt a történelem Sümegen (+ galéria)

Sümeg vára ismét megtelt élettel és látványos programokkal. Augusztus 20-án az egész város ünnepi hangulatban volt, a rendezvényen kicsik és nagyok egyaránt találtak maguknak szórakozást, miközben a történelem izgalmas pillanataiba is betekintést nyerhettek. A nap folyamán a látogatók megcsodálhatták a vár impozáns falait, sétálhattak a középkori hangulatot idéző udvarokon, és közben a különböző programok között válogathattak.

Augusztus 20-án fáklyafényben lovagok küzdöttek a látványos sümegi tornán

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Kitett magáért Sümeg augusztus 20-án

Délután a gyerekek pónilovagláson próbálhatták ki ügyességüket, ami már önmagában hatalmas mosolyt csalt a kicsik arcára. 16 órakor kezdődött a történelmi lovasjáték és a mongol lovaskaszkadőrshow, ami egyből magával ragadta a közönséget. A lovasok precíz mozdulatai, a csillogó páncélok és a lovak eleganciája igazán különleges látványt nyújtott, és egy pillanatra mindenki úgy érezhette, hogy visszautazott az időben.

Böjte Éva, a rendezvény szervezője elmesélte, hogy a mongol csapat már nyolc éve részt vesz a programban, és jelenleg is Sümegen élnek. „Elhivatottak, rengeteg munkát fektetnek a show-ba, és folyamatosan gyakorolnak, hogy minden bemutató tökéletes legyen” – fogalmazott Éva lapunknak. Az odaadásuk és felkészültségük minden egyes mutatványon érezhető volt, így az élmény teljesen autentikus lett a látogatók számára.