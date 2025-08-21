1 órája
Augusztus 20-án életre kelt a történelem Sümegen (+ galéria)
Sümeg vára ünnepi fényben ragyogott és megtelt látogatókkal. Augusztus 20-án a lovagi torna és a mongol show várta az érdeklődőket.
Sümeg vára ismét megtelt élettel és látványos programokkal. Augusztus 20-án az egész város ünnepi hangulatban volt, a rendezvényen kicsik és nagyok egyaránt találtak maguknak szórakozást, miközben a történelem izgalmas pillanataiba is betekintést nyerhettek. A nap folyamán a látogatók megcsodálhatták a vár impozáns falait, sétálhattak a középkori hangulatot idéző udvarokon, és közben a különböző programok között válogathattak.
Kitett magáért Sümeg augusztus 20-án
Délután a gyerekek pónilovagláson próbálhatták ki ügyességüket, ami már önmagában hatalmas mosolyt csalt a kicsik arcára. 16 órakor kezdődött a történelmi lovasjáték és a mongol lovaskaszkadőrshow, ami egyből magával ragadta a közönséget. A lovasok precíz mozdulatai, a csillogó páncélok és a lovak eleganciája igazán különleges látványt nyújtott, és egy pillanatra mindenki úgy érezhette, hogy visszautazott az időben.
Böjte Éva, a rendezvény szervezője elmesélte, hogy a mongol csapat már nyolc éve részt vesz a programban, és jelenleg is Sümegen élnek. „Elhivatottak, rengeteg munkát fektetnek a show-ba, és folyamatosan gyakorolnak, hogy minden bemutató tökéletes legyen” – fogalmazott Éva lapunknak. Az odaadásuk és felkészültségük minden egyes mutatványon érezhető volt, így az élmény teljesen autentikus lett a látogatók számára.
Az esti program fénypontja 20 órakor kezdődött: az ünnepi lovagi torna fáklyafényben, a gyönyörűen kivilágított sümegi vár előtt igazi középkori hangulatot teremtett. A páncélos lovagok látványos küzdelmei, a fegyverek csillogása és a lovak koordinált mozdulatai mindenkit lenyűgöztek. A mongol show dinamikus felvonulása még izgalmasabbá tette az estét, és a közönség szinte lélegzet-visszafojtva figyelte minden mozdulatukat.
A napot 21.30-tól ünnepi tűzijáték zárta a várból, ami fényárba borította a környéket, és méltó lezárása volt az augusztus 20-i ünneplésnek. Az egész esemény nemcsak látványos és szórakoztató volt, hanem életre keltette a múltat Sümegen, így mindenki felejthetetlen élményekkel távozhatott.
