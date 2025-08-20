Így ünnepelték Balatonalmádiban augusztus 20-át

A városi ünnepségen beszédet mondott Bercsényi László, Balatonalmádi polgármestere, aki elmondta: augusztus 20-án nemcsak az államalapításra emlékezünk, hanem mindarra az örökségre is, amely megtartott bennünket magyarnak. Az államalapítás megtanított bennünket a polgármester szerint arra, hogy a közösség ereje és az összetartozás érzése adja identitásunk alapját, hogy a változás és a megújulás nem ellensége a hagyománynak, és hogy hit és erkölcsi tartás nélkül nincs tartós közösség.

Augusztus 20-án átadták a Balatonalmádi Város Díszpolgára és a Pro Urbe Érdemérmeket

Fotó: Mészáros László

Bercsényi László szerint Balatonalmádiban az emberi kapcsolatok, a barátságok, a családok, a szomszédságok adják meg a város igazi erejét. Látszik ez a város szépülésén, a gazdag programokban, a strandok fejlesztésén is. "Ahogyan a búzaszemekből kenyér lesz, úgy formálódik városunk is: mindenki hozzájárul valamivel, és együtt teremtünk otthont, biztonságot, jövőt" - fogalmazott a polgármester.

Augusztus 20: Balatonalmádi Város Díszpolgára és a Pro Urbe Érdemérmek átadása

Az ünnepségen átadták a Balatonalmádi Város Díszpolgára címet, melyet idén Czuczor Sándornak adományoztak. Czuczor Sándor Pál történelem–angol szakos tanár, szakíró, helytörténeti kutató, tolmács, fordító, újságíró és iskolaigazgató. 1988-ban alapítója volt az Új Almádi Újságnak, 1989-ben pedig jelentős szerepet játszott a balatonalmádi kéttannyelvű gimnázium létrehozásában, ahol alapító igazgatóként tevékenykedett. Évtizedeken át részt vett európai nyelvoktatási szervezetek munkájában, 1998-tól két cikluson át a városi képviselő-testület és a Humánpolitikai Bizottság elnöke volt. Munkáját számos hazai és nemzetközi elismeréssel jutalmazták: 1976-ban miniszteri dicsérettel, 1996-ban Apáczai Csere János-díjjal, 2020-ban a Magyar Arany Érdemkereszttel. Helytörténeti kutatásai és publikációi maradandó értéket képviselnek Balatonalmádiban, ahol rendkívül népszerű és közismert személyiség.

Augusztus 20-án két Pro Urbe Érdemérmet is átadtak Demel Eszter és a Vörösberényi Fábián József Kertbarátkör részére.

Demel Eszter Artisjus- és Gizella-díjas karnagy, zenepedagógus, a Kokas-módszer elismert képviselője. A Zeneakadémián szerzett karvezetői diplomát, majd tanított Budapesten, az Egyesült Államokban és Dániában is. 1990-től a veszprémi Csermák Antal Zeneiskola szolfézstanára, valamint a Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar vezetője, mellyel számos hazai és nemzetközi díjat nyertek. Több évtizedes munkája során tanítványai közül sokan lettek sikeres művészek és karnagyok. Balatonalmádi művészeti életét közel 30 éve gazdagítja: 1996–2010 között a városi vegyeskart vezette, 2005 óta pedig a Harmónia Énekegyüttes karnagya. Vezetésével a kórus számos rangos fesztiválon és eseményen szerepelt, 2024-ben országos minősítésen ezüst oklevelet szerzett.