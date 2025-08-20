Csak ezeken a helyeken tudsz ma vásárolni

augusztus 20., szerda

Sokakat még most is meglephet, hogy augusztus 20-án a boltok nagy része bezár. Aki ma így járt, annak elmondjuk, hová mehet, ha valamit sürgősen vásárolni szeretne.

Veol.hu

Augusztus 20-a, az államalapítás ünnepe idén a hét közepére esik, vagyis csak szerdán zárnak be a boltok. Ennek ellenére érdemes ellenőrizni az üzletek nyitvatartását, hogy ne a parkolóban lepődjünk meg, ha elindulunk vásárolni. 

Augusztus 20-án minden nagyobb boltlánc zárva tart
Fotó: Shutterstock

Augusztus 20-án minden nagyobb boltlánc bezár

A Tesco, Spar, Aldi, Lidl és miden más nagy lánc üzletei zárva lesznek augusztus 20-án, mivel az ünnep munkaszüneti napnak számít. Ezen kívül érdemes figyelni a Balatonnál, mert a nyári meghosszabbított nyitvatartás augusztus 20-án véget ér, vagyis visszatér a szokásos rend az ünnep után.

Hol tudunk vásárolni szerdán?

Az éjjel-nappali élelmiszerboltok ünnepnapokon is nyitva lehetnek, így ezeken a helyeken be tudjuk szerezni a szükséges dolgokat, ha valamit elfelejtettünk. Az ünnepi bezárás nem vonatkozik még a benzinkutakra, vendéglátóhelyekre, szórakozóhelyekre, nonstop kisboltokra, ügyeletes gyógyszertárakra, strandokon lévő üzletekre, illetve a családi üzemeltetésben lévő élelmiszerboltokra.

Azonban érdemes tájékozódni a boltláncok közösségi oldalain a részletekről, hogy ne induljunk el hiába.

 

