Újabb település döntött a tűzijáték helyett fényfestés mellett

Az idei augusztus 20-i ünnepségek egyik legkülönlegesebb látványossága Tihanyban lesz látható: a híres Bordos ArtWorks stúdió lenyűgöző épületfestést készít a Tihanyi Bencés Apátság északi falára. A monumentális fényfestés a magyar történelem nagy pillanatait és Tihany közel ezer éves múltját mutatja be látványos, modern vizuális eszközökkel, a kezdetektől napjainkig – közölték a szervezők.

Fotó: Szervezők

A vetítést több alkalommal is megtekinthetik az érdeklődők augusztus 20-án, a legjobb nézőpontot pedig a festői szépségű Pisky sétány biztosítja. A helyszínt választók nemcsak a különleges fényfestésben gyönyörködhetnek. Az este folyamán a Pro Musica Fúvósötös klasszikus zenei koncertje ad méltó keretet az ünnepi megemlékezésnek, majd a nézők páratlan panorámából élvezhetik a környékbeli tűzijátékokat is, melyek az ünnep zárásaként világítják be a Balaton északi partját.

Lélegzetelállító épületfestés Tihanyban augusztus 20-án

A program egyszerre nyújt méltó tiszteletet a magyar államalapítás ünnepének és Tihany történelmi örökségének. Az esemény minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál – legyen szó történelem iránt érdeklődőkről, művészetkedvelőkről vagy egyszerűen csak a Balaton különleges arcát kereső látogatókról.