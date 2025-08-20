augusztus 20., szerda

István névnap

Turizmus

Rekordot döntöttek az augusztus 20-i szállásfoglalások

Sokan a nyár utolsó heteire időzítik a belföldi pihenést. Az augusztus 20 körüli napokra látványosan megugrott a szállásfoglalások száma.

Az augusztus 20-ai ünnephez és az azt követő hétvégéhez kapcsolódva látványosan megugrott a belföldi szálláshelyek iránti kereslet. Az augusztus 20-ra szóló érkezések száma 58 százalékkal haladta meg az előző hét szerdai foglalási adatokat – derült ki a Szallas.hu friss közléséből. Sokan nemcsak az államalapítás ünnepén pihennek, hanem még 1-2 nap szabadsággal is megtoldják a munkaszüneti napot.

Augusztus 20: az ünnepnapra és a következő pár napra szóló szállásfoglalások száma jelentősen emelkedett idén
Augusztus 20: az ünnepnapra és a következő pár napra szóló szállásfoglalások száma jelentősen emelkedett idén, a Balaton ezúttal is kedvelt úti cél
Fotó: Napló

Augusztus 20: sokan pihennek az ünnep után is

A portál statisztikái szerint a foglalások harmada a Balaton térségébe szól, amely továbbra is a legkedveltebb úti cél. Az észak-magyarországi régió 16 százalékos, míg a nyugat-dunántúli, az észak-alföldi és a dél-alföldi térségek egyaránt 10-10 százalékos részesedést kaptak. A legkeresettebb városok között Siófok, Budapest, Hajdúszoboszló, Eger, Balatonfüred és Gyula szerepelnek, de Debrecen, Hévíz, Nyíregyháza és Balatonlelle is sok vendéget vonz ebben az időszakban.

A tartózkodások hossza vegyes képet mutat: minden harmadik foglalás két éjszakára szól, ötödük hároméjszakás, míg minden negyedik vendég csupán egy éjszakát marad. A négynapos pihenések aránya 13 százalék, az öt vagy annál több éjszakára szóló foglalások pedig a teljes kereslet 9 százalékát teszik ki. A foglalások háromnegyede 170 ezer forint alatt marad.

Az idei nyár első felének számai is figyelemre méltók: augusztus 1. és 17. között 60 százalékkal nőtt a Szallas.hu-s foglalások száma, míg a vendégéjszakák száma 79 százalékkal haladta meg a júliusi azonos időszak adatait. Ez jóval erősebb dinamika, mint tavaly, amikor 35, illetve 55 százalékos emelkedést regisztráltak. A szakértők szerint a kiugró növekedéshez hozzájárult a júliusban tapasztalt viharos időjárás is, amely miatt sokan inkább augusztusra időzítették a nyaralásukat.

Az elmúlt hetekben a legnépszerűbb hazai úti célok között Siófok, Eger és Hajdúszoboszló vezette a toplistát, de Gyula, Balatonfüred, Budapest, Szeged, Hévíz, Nyíregyháza és Balatonlelle is az élmezőnyben szerepelt.

 

